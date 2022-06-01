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挖掘直播人才 17LIVE攜手國發會開辦技術大賽

中央社／ 台北1日電

串流娛樂平台17LIVE今天宣布攜手國家發展委員會、國家新創品牌計畫、台灣亞馬遜網路服務（AWS）、昕奇雲端科技，共同舉辦首屆直播創新技術大賽，邀請大專院校學生打造直播產業的5G新技術應用或商業模式。

17LIVE發布新聞稿說明，直播創新技術大賽總獎金新台幣30萬元，即日起開放全國大專院校學生2至4人自行組隊報名，將於今年8月29日公布17組入選隊伍，決賽預計10月9日舉行，最高榮譽評審團大獎的獎金為12萬元。

入圍隊伍將獲得一日助力工作坊參加資格，由17LIVE研發團隊、台灣亞馬遜網路服務技術團隊與新創領域專家擔任講師，協助學生優化初選企劃與開發提案作品進行展示。

17LIVE集團技術副總經理徐永吉表示，17LIVE成軍7年，由台灣出發，全球有6個辦公室，全球員工數近1000名；全球技術研發中心位在台灣，團隊成員近200人。期望透過這次競賽加速直播技術升級，同時網羅更多人才加入公司。

17LIVE品牌暨企業溝通部副總經理凃佩君指出，此次競賽主題為直播產業創新技術應用，例如直播軟體前台影像互動技術、不同直播情境的創新互動模式，以及運用人工智慧與機器學習技術開發後台直播間內容管理、監測等相關功能。

此外，由白帽駭客團隊創立的資安公司DEVCORE（戴夫寇爾）今天宣布擴大啟動資安人才培育計畫，今年首度開放實習生，由DEVCORE團隊成員擔任導師，設定「漏洞挖掘」及「攻擊手法研究」為主要任務。DEVCORE今年也持續為創辦團隊母校輔仁大學及台灣科技大學提供資訊安全獎學金，並宣布將長期贊助資安教育活動。

DEVCORE執行長暨共同創辦人翁浩正指出，因資安事件頻傳，加上相關法規的設立及企業對資安重視程度日漸提升，近2年台灣的資安人才需求急遽增加。DEVCORE希望為台灣培育更多了解駭客思維、能模擬駭客攻擊情境、找出潛在資安風險的人才。

資安 駭客 亞馬遜

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