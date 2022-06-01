遠端上課邊玩遊戲？中華電防駭守門員化身父母好幫手

疫情嚴峻居家辦公及遠距上課人數大增，釣魚網站、勒索病毒頻傳，又憂心小孩邊上課邊玩線上遊戲，安心上網環境成為用戶及父母關心焦點，中華電信（2412）表示，「中華電信防駭守門員」建立強大的安全網路防護網，不需另外安裝軟體，系統會根據資料庫阻攔紀錄，遏阻釣魚網站、勒索病毒及網路駭客攻擊等資訊安全威脅，打造家庭固網及行動上網居家安心防疫的網路環境。

中華電信表示，「色情守門員」及「上網時間管理」為遠距教學打造乾淨的網路使用環境及有效管控上網時間，讓家長可以更放心孩子居家學習及宅家暢遊網路世界。

中華電信指出，固網家庭用戶申請中華電信「HiNet防駭守門員PLUS」，在家上網即可同時保障各種設備裝置的資訊安全，阻擋惡意網站連線、勒索病毒，即日起至6月底前申辦年繳方案，限時優惠價一年599元(原價1,200元)，相當於4.9折最超值，於服務官網申辦再送200元全家虛擬禮物卡。

此外，中華電信表示，下載登入「中華網安助手APP註１」可即時收取攔阻狀況，提醒用戶留意網路安全事件訊息外，還可再抽500元家樂福即享券！「防駭守門員行動版」讓廣大的手機上網用戶能更安心地追劇、購物、使用網路銀行與行動支付，推出「Hami Video影劇館搭配防駭守門員行動版雙享包」年約方案，一個月148元(原價249元)，合約期間每月再送最高8GB行動上網量；申辦精采5G購機方案指定資費，可享「防駭守門員行動版」前3個月免月租優惠。

小孩線上上課，父母也擔心上網時間過長及不良網站等問題，中華電信表示，「色情守門員」可協助家長有效防堵不良網站、「上網時間管理」可有效彈性安排上網時間。固網家庭用戶即日起於服務官網申請「色情守門員」及「上網時間管理」年/預繳優惠方案，享優惠價一年799元(每日僅2元)，再抽500元家樂福即享券，並加送親子天下學習禮(故事/桌遊/線上學習優惠三好禮)；「色情守門員行動版搭配行動上網時間管理Pro」年約優惠方案，月租只要80元(原價100元)。