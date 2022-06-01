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搶攻電競玩家超頻商機 金士頓推出DDR5 RGB記憶體

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
金士頓旗下電競品牌Kingston FURY，推出全新Kingston FURYTM Beast DDR5 RGB記憶體，搭載新款散熱片及全面升級的自訂RGB炫彩燈效。圖/金士頓提供
金士頓旗下電競品牌Kingston FURY，推出全新Kingston FURYTM Beast DDR5 RGB記憶體，搭載新款散熱片及全面升級的自訂RGB炫彩燈效。圖/金士頓提供

全球記憶體與儲存領導品牌金士頓（Kingston）旗下電競品牌Kingston FURY，今日正式推出全新Kingston FURYTM Beast DDR5 RGB記憶體，搭載新款散熱片及全面升級的自訂RGB炫彩燈效，讓效能強大的DDR5記憶體在高達16款預設燈效、12顆高亮度LED的加持下，增添繽紛新意。

今年稍早，Kingston FURY記憶體產品線也甫創下10,004MT/s 的超頻世界紀錄，成為業界第一個達到五位數超頻速度的指標性品牌。

金士頓表示，對於想擁有次世代效能、又希望凸顯個人風格的電腦玩家而言， Kingston FURY Beast DDR5 RGB記憶體不僅支援Intel XMP 3.0，更獲全球各大主機板廠牌1認證、具備絕佳系統相容性。新款RGB記憶體，也由金士頓團隊研發的燈光控制軟體Kingston FURY CTRL2也同步推出全新版本，玩家可挑選並套用資料庫中預設的16款酷炫燈效，呈現出如火焰、光譜等漸變視覺效果。

此外，玩家亦可運用該軟體自行打造出個人專屬燈效——每條Kingston FURY DDR5 RGB記憶體皆裝載12顆高亮度LED，可逐一調節燈光亮度、細部色彩與閃爍速度等，並結合Kingston FURY旗下的專利紅外線同步技術，帶來高流暢度。

在速度方面，Kingston FURY Beast DDR5 RGB記憶體無須手動選擇設定檔，即可運用金士頓的Plug N Play 技術自動超頻至4800MT/s；而5200MT/s以上的規格則可運用Intel XMP 3.0使其速度、時序與電壓保持穩定。

記憶體 金士頓 超頻

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