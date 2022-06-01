AWS一台伺服器用5年！緯穎：換機潮已改由這原因驅動

亞馬遜（Amazon）雲端服務AWS宣布延長資料中心折舊攤提年限1年，單季一舉省下10億美元支出，這個行動勾起產業敏感神經，伺服器股王緯穎（6669）回應並評論此事「有影響，但影響不會這麼大」，強調「新應用」才是催化資料中心擴張關鍵。

亞馬遜今年1月宣布，將資料中心折舊年限制度大改，伺服器本來4年折舊完，現在延長至5年，網路設備則本來是5年攤完，現在改6年攤銷，AWS財務長Brian Olsavsky法說會上指出，AWS營運15年來持續優化軟體，可以延長硬體使用年限，並省下單季10億美元攤提成本，市場估今年可因此舉剩下31億美元費用。

改變會計準則本來只影響AWS財報攤提費用，但市場更擔心，雲巨頭們是否會為了節省成本，延後資本支出計畫，也就是說，本來一台伺服器估可工作4年，現在延長至5年，因此減少了支出。

對此緯穎副董事長暨執行長洪麗甯在股東常會上回應，一開始創業時，確實資料中心折舊年限3年，企業客戶則為7年，「確實大家有一點拉長（年限），但現在伺服器已經不見得是因為CPU，反而是配合新應用去切（升級）。」

過去每當英特爾與超為伺服器處理器改朝換代，都會掀起伺服器換機潮，洪麗甯指出，現在客戶自己也會開很多晶片，不只是伺服器巨頭說要推才推，現在伺服器的週期不見得是跟某個CPU的生命週期掛勾，而是配合應用，而現在應用更多了。

洪麗甯指出，客戶拉長或縮短年限其實是因為應用，配合應用加入設備。比方「現在雖還看不清楚元宇宙，但元宇宙已經有很多話題，緯穎也收到很多需求來自AI與邊緣運算，需求都在變化。」

洪麗甯說，伺服器產業幸運的地方是新應用不斷發生，如5G與6G需求不斷出現，帶來更多需求，年限改變有影響，但不會對產業影響太大。

三大雲巨頭延長伺服器折舊年限，軟體當道時代來臨

事實上，Google跟微軟（Microsoft）前兩年就已開始延長資料中心使用年限，微軟最早在2020年7月開始宣布延長伺服器與網通設備折舊，伺服器從3年延長為4年，網通從2年倍增至4年，2021年一口氣省下29億美元折舊攤提成本，Google Cloud也在去年1月把伺服器折舊延長1年，網通設備更拉長2年，一年省下26億美元費用。

而為何Google跟微軟導入折舊新制沒掀波瀾，現在市場卻因AWS跟進憂心不已？業界分析，一方面是因為2021年全球IT產業需求都不錯，伺服器並沒有突出的高成長表現，2022年各消費電子產業都疲弱，僅資料中心需求一枝獨秀，因此格外受到關注。

再來，是AWS在雲服務市場佔有率獨占鼇頭，2022年首季市占率高達33%，相當於微軟與Google市占率總和，3巨頭市占率合計達65%，故龍頭動向受矚目程度自然也較高。

英特爾與AMD的處理器將於2022年底推出，市場期待今年伺服器需求仍有高個位數（6～10%）成長，緯穎董事長林憲銘指出，新競爭永遠會在，緯穎不會擔心但會積極準備，並從資料中心佈局到邊緣運算，目前已有幾個客戶採用中，馬來西亞新廠也將服務新加坡、印度甚至澳洲資料中心需求。