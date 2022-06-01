濾能搭上半導體先進製程商機 6月下旬掛牌上櫃

由永豐金證券輔導的國內半導體先進製程AMC防治專業廠商濾能（6823），將於今（1）日舉辦上櫃前業績發表會，並擬於6月下旬掛牌上櫃。隨著兩岸半導體廠進入大擴產潮，濾能將喜迎營運步步高的「黃金五年」榮景到來。

濾能董事長黃銘文表示，濾能擁有領先業界的研發能力，可提供AMC防治一條龍的解決方案，同業將難以複製競爭。未來將以「極致低碳」為目標，協助客戶達成綠色製造、實踐永續經營願景，同時也將開發新品、拓展多元業務來源，期許未來幾年營運保持穩健成長。

濾能成立於2014年3月，產品以濾網為主，客戶包含半導體製造、無塵室工程、矽晶圓製造、光罩、製程設備、封裝測試廠，主要用於無塵室及生產晶片的機台。2021年營收8.29億元，年增28%；稅後純益0.97億元，年增16.2%；EPS為5.46元，三項均創歷史新高。董事會擬配發2.28元現金股利、及0.64元現股利，合計2.92億元。今年前四個月累計營收3.29億元，年大增52.8%。

隨半導體先進製程微縮演進，濾能AMC防治工具產品已成為客戶半導體先進製程的標準配備，目前客戶有全球晶圓代工大廠、面板廠及記憶體廠等，其中尤以12吋先進製程供應量為大宗，供應各種客戶指定規格的需求。

濾能總經理黃氣寶表示，濾能成立之初即致力於AMC防治，早已意識到節能減碳的重要性，透過環保組合式濾網，達成以Reuse（框體重複使用）、Reduce（濾網廢棄物減量）以及Regenerate（濾網再生重複使用）的3R目標，除大幅度降低客戶濾網耗材成本，也減少大量碳足跡對環境的衝擊，並提出次世代產品可回收的循環經濟，除了框體/濾材重複使用可減少60%以上廢棄物外；不可再次使用的濾材也可以再製成RDF燃料棒用於生質能發電，燃燒後的底渣也可以製成環保高壓磚或是水泥添加物，達到100%回收、零廢棄物的循環經濟。

在碳中和世界潮流推動下，台積電（2330）在2021年已向供應商提出將會把供應鏈碳足跡與減碳績效納入其重要採購指標，要求其供應商在2030年前必須節能20%，若無法達成要求，恐將失去訂單，此舉長期來看，對於相關供應鏈影響甚大。

濾能將分兩階段與客戶共同規劃廢棄物解決方案，第一階段將導入MAU外氣空調箱，確保廠區潔淨度後進行再生評估，第二階段則導入FFU無塵室風機濾網機組及最終機台端使用的再生濾網。若兩階段均順利導入，濾能營收可望成長3成以上，樹立更穩固半導體供應鏈地位。

濾能擁有TAF 17025專業實驗室及多領域研發團隊，能在第一時間協助客戶發掘環境濃度問題，並提出客製化防治方案，2021年為因應主要客戶加速建廠及廠區維護需求，動工興建南科廠房，將導入自動化設備，提升自製比重，也將做為再生濾網發展基地，加速研發應用於次世代先進製程的新產品。

因應主要客戶為全球半導體產業先進製程的領先者，為能保持技術領先優勢，持續進行產品研發計畫，也針對循環經濟及再生材料提升相關大方向進行開發，穩定現有技術並投入研究發展資源，將藉由入駐南科半導體群聚效應，深耕技術基礎，規劃進軍國內外市場。