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高苑科大董事會未如期捐資 再掀校方與董事會戰火

德盟儀器、上岳科技 獲准進駐中科園區

經濟日報／ 記者宋健生／即時報導
中部科學園區。中科管理局提供
中部科學園區。中科管理局提供

科技部科學園區審議會今(31)日通過中科2件投資案，分別為生物科技的德盟儀器製造公司及上岳科技中科分公司，投資金額合計1.201億元。

中科管理局表示，德盟儀器將投資1.101億元，進駐中科台中園區，產品為全向可控式拋棄型腦神外腫瘤切除內視鏡輔助器械(已完成美國FDA醫療器材二類許可證送件申請)、複合波長影像攝影系統(已完成台灣衛生福利部食品藥物管理署送件申請)及新一代可控式視覺導引鼻胃管。

核心技術為精密模具研發，嚴格要求模具精密度及成品品質，並同時擁有光學鏡片設計能力及具備成像感光元件的系統、影像控制韌體參數等獨家專利技術。

此案致力於多樣客製化內視鏡與器械研發，依據醫生需求從產品開發設計、生產製造、終端行銷達到完全垂直整合，為全球醫療市場提供服務。

德盟儀器產品除符合台灣主管機構各項認證外， 2020年6月已取得歐盟CE Mark認證，全程一條龍的執行監督管控，著重創新研發，提供臨床醫師優質醫材。

上岳科技投資0.1億元，主要研發製造非接觸生理信號監護儀。為因應全球人口老化，以及高血壓、心血管等疾病不斷增加的問題，呼吸及心跳監控為臨床必要偵測項目。

產品有別於傳統接觸式偵測，發展出非接觸式監護儀器，利用雷達及紅外線感溫等技術實施遠距偵測，符合未來主流偵測方式，產品應用於醫療照護市場具有前景。

此案公司產品因應醫療院所、長照等未來市場需求，已與中部知名醫療院所合作執行111年度中科精準健康計畫及採用本產品技術，未來透過門診或住院病患臨床診治，結合醫師專業判斷，可開發出符合病患需求的專業照護儀器，並同步提升我國醫療設備器材的產業發展。

中科 醫師

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