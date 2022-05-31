點數換五大電商購物金 中華電推Hami Go網購掃貨金

因應消費者提升防疫生活線上購物需求大增，中華電信（2412）Hami Go「網購掃貨金」兌換五大電商購物金，Hami Point 1點換1元，618購物節點數加碼贈。

中華電信表示，Hami Go新增「網購掃貨金」專區，可換購蝦皮商城、PChome線上購物、東森購物網、樂天市場、博客來等五大熱門電商購物金，用實惠的點數購物金滿足客戶防疫生活所需。

中華電信指出，另推出「好運抽抽樂」限時優惠活動，只要100元即可獲得國內通信費168元、VoLTE免月租費3個月及加值服務免費體驗，還有機會抽中30日無限上網量。

近期中華電信強打，申辦行動「精采5G四季饗宴」方案月繳1,399元以上，即可享Hami Point 13,500點(1點等於1元)的最高贈點；另申辦iPhone 13、iPhone 12指定機型或Android 5G熱門手機，再加碼贈Hami Point最高1,500點。

中華電信表示，Hami Point可兌換蝦皮商城、PChome線上購物、東森購物網、樂天市場、博客來等五大熱門電商購物金，Hami有「點」最厲害。持500點Hami Point可兌換600枚東森樂透金，1枚樂透金可於東森購物網消費折抵1元，等同擴大點數20%。活動自明日起至6月底。

迎接618購物節，中華電信網路門市於6月17日至6月19日推出「618限時Hami Point加碼贈」，申辦精采5G四季饗宴月繳999元以上，加碼贈Hami Point 1,618點、精采5G購機方案月繳999元以上，加碼贈Hami Point 618點。此外，網路門市6月18日當日更貼心推出「點數一路發」，申辦精采5G或HiNet光世代指定資費，登錄再抽Hami Point 888點，超值優惠盡在中華電信。

中華電信表示，同步推出「好運抽抽樂」限時優惠活動，每次只要100元即可獲得國內通信費168元和VoLTE免月租費優惠3個月，還有機會抽中30日無限上網量，並可再享防駭守門員行動版、Hami Video C@t網紅館、Hami書城月讀包等任一九大加值服務免費體驗，獎項價值最高超過千元。「好運抽抽樂」送禮自用兩相宜，還能將上網流量及體驗序號轉送親友，小投入大享受，活動自6月10日至6月24日於中華電信APP及網路門市開放搶購。