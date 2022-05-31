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智原強化物聯網ASIC 推出Soteria安全IP子系統解決方案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導

ASIC設計服務暨IP研發銷售廠商智原科技（3035）今（31）日發表Soteria!安全子系統。該解決方案針對SoC設計提供可靠的硬體信任根（Root of Trust，RoT），從晶片實體層來確保物聯網應用產品的資訊安全。 智原的Soteria!

智原表示，安全子系統包含了不可變的安全開機引導程式存放於唯讀記憶體，搭配嵌入式處理器、硬體加密引擎（AES、HMAC、RSA、TRNG、CRC、SYSC）與客製模組套件，實現安全啟動認證、加密演算、裝置認證、保密通信和安全監視等功能。透過智原一站式安全解決方案，包括安全加密IP整合和系統軟體方案，客戶得以簡化系統安全晶片開發流程。

智原營運長林世欽表示，隨著物聯網裝置面臨的威脅日與俱增，資訊安全一直是物聯網晶片開發的要點。智原Soteria!安全子系統已實作整合在智原的SoCreative!VI A600 SoC開發平台，以及智慧物聯網和工業物聯網等ASIC專案，藉由這套不可或缺的安全系統解決方案，我們可協助ASIC和FPGA-to-ASIC客戶為連網裝置打造最高級別的資訊安全。

智原 物聯網 晶片

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