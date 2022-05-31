2022年大環境挑戰 台郡首重三件事

台郡（6269）今（31）日在高雄廠舉辦東常會，由董事長鄭明智親自主持，會中經投票及熱烈掌聲順利通過董事全面改選等所有議案。隨即於會後召開董事會，全數通過由鄭明智續任董事長。

鄭明智首先於營業成果報告中說明，在疫情持續影響下，台郡110年度營收為356億元，較109年度的299億台幣增加19.1%，惟稅後淨利28.8億及基本每股盈餘8.19元，都較前一年度分別減少1.7%及0.44元。雖然今年上半年仍在嚴峻肺炎疫情及國際局勢動盪不安中，台郡仍繳出亮眼的營運成果。今年營收累計至四月已達112.1億元，較去年同期成長17.8%。

鄭明智表示，「面對2022年大環境的挑戰，台郡優先重視三件事，對客戶承諾的服務、對員工健康安全的照護及對營運目標的達成」，他強調，創新技術及人才是台郡營運發展的首要。因應未來5G、智能車及低軌道衛星運用等趨勢，持續再開發Neuro Circuit（神經網路）的FPC3.0次世代技術，不僅可深化低耗能高效率生產模式，更可以提供客戶對高頻、多層及薄化的先進設計需求。

他強調，相當珍惜股東對台郡投資的每一塊錢，近七年來台郡穩定的獲利能力創造出每股盈餘皆達8元以上，更能每年皆配發5元的現金股息來回饋股東。