快訊

中芯最好產品已是8年前技術 坂本幸雄：落後台灣一大截

AT-3失事前殉職飛官守到最後一刻 專家：他未試圖逃生

DDoS攻擊日增 Mlytics助小三美日25分鐘內恢復營運

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

本土資安新創、摩速科技Mlytics 推出「Origin Shield」資安解決方案，以Mlytics 自行開發的全球首個 GMA （Global Multi-CDN Accelerator，融合CDN加速器），可抵擋L3/L4與L7層的DDoS（分散式阻斷服務攻擊），保護超過百家客戶的雲端數位資產。

Mlytics 根據調研資料指出，今年第1季L3（網路層）的DDoS攻擊量較去年同期顯著成長71%。Mlytics設計的Multi-CDN將攻擊流量分散到各個 CDN 上，各CDN再分散流量到不同機房，抵擋L3/L4層的惡意攻擊，Mlytics並開發出以雲端為基礎的Origin Shield 解決方案，此服務包括 Cloud WAF 、API 防護、源站 DDoS 防護、機器人管理等，在Mlytics GMA 服務與客戶的源站之間多增設一層 Origin Shield ，保護源站遭受DDoS、注入攻擊、 XSS等各式攻擊，有效保衛L7層的資訊安全。

Mlytics結合AWS Shield 優勢，協助全球客戶提升資安層級，Mlytics 也將 GMA、Origin Shield 在 AWS 線上軟體商店（AWS Marketplace）上架，期望共同創造雙贏的長期目標。

Mlytics指出，知名電商品牌小三美日近期因為突然遭受 DDoS 攻擊，使用Mlytics Origin Shield的解決方案後，成功在25分鐘內緩解第一波攻擊當中93.5%的惡意請求，迅速恢復正常服務，順利阻擋駭客接下來的數波攻擊；Mlytics 也成功在去年協助香港知名大學擋下DDoS攻擊，避免珍貴數位資產的嚴重損失。

資安 雲端

延伸閱讀

中華電董總續任 業務衝

資安暨智慧科技研發專區二期今動土 預計明年底完工

李紀珠當選安碁資訊獨董 施宣輝：將獲更多金融客戶青睞

促進資安技術提升 美喊話不對白帽駭客提告

相關新聞

日月光董座張虔生：看好5G+AI物聯網 自駕及智慧製造

日月光投控（3711）年報出爐，日月光投控董事長張虔生及副董事長張洪本，在致股東的報告書表示， 在5G的新浪潮帶動下，高...

彭博：台積電等台灣科技巨頭 2025年電費恐躍漲25%

彭博資訊分析師估算，到2025年左右，台積電、群創光電和其他台灣電子產品製造商的電費可能比2020年躍增超過25%，因為...

光洋科完成董監改選 馬堅勇交棒給黃啟峰出任董事長

台積電供應鏈成員之一的光洋(1785)，今(31)日舉行股東常會，順利完成董事改選及通過去年盈餘分配案，去年盈餘決議每股...

英特爾伺服器新平台遞延上市？ 神達：應該是選擇性供貨

神達投控（3706）今（31）日舉行股東會，針對近期市場盛傳英特爾新伺服器平台Sapphire Rapids又要再度遞延...

台積電全球專利總數逾5.2萬件 居美國第3大專利申請人

台積電（2330）今(31)日更新ESG電子報並提及專利布局進展，台積電強調，專利管理全體系打造全球半導體領域龐大的專利...

臻鼎董座：下半年旺季和往年差不多

臻鼎（4958）董事長沈慶芳今(31)日股東會後接受媒體線上聯訪提到，中國大陸先前封控僅大陸深圳約一周閉環生產，其他廠區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。