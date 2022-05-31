DDoS攻擊日增 Mlytics助小三美日25分鐘內恢復營運

本土資安新創、摩速科技Mlytics 推出「Origin Shield」資安解決方案，以Mlytics 自行開發的全球首個 GMA （Global Multi-CDN Accelerator，融合CDN加速器），可抵擋L3/L4與L7層的DDoS（分散式阻斷服務攻擊），保護超過百家客戶的雲端數位資產。

Mlytics 根據調研資料指出，今年第1季L3（網路層）的DDoS攻擊量較去年同期顯著成長71%。Mlytics設計的Multi-CDN將攻擊流量分散到各個 CDN 上，各CDN再分散流量到不同機房，抵擋L3/L4層的惡意攻擊，Mlytics並開發出以雲端為基礎的Origin Shield 解決方案，此服務包括 Cloud WAF 、API 防護、源站 DDoS 防護、機器人管理等，在Mlytics GMA 服務與客戶的源站之間多增設一層 Origin Shield ，保護源站遭受DDoS、注入攻擊、 XSS等各式攻擊，有效保衛L7層的資訊安全。

Mlytics結合AWS Shield 優勢，協助全球客戶提升資安層級，Mlytics 也將 GMA、Origin Shield 在 AWS 線上軟體商店（AWS Marketplace）上架，期望共同創造雙贏的長期目標。

Mlytics指出，知名電商品牌小三美日近期因為突然遭受 DDoS 攻擊，使用Mlytics Origin Shield的解決方案後，成功在25分鐘內緩解第一波攻擊當中93.5%的惡意請求，迅速恢復正常服務，順利阻擋駭客接下來的數波攻擊；Mlytics 也成功在去年協助香港知名大學擋下DDoS攻擊，避免珍貴數位資產的嚴重損失。