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光洋科陸廠漸恢復營運 今年仍審慎樂觀

經濟日報／ 記者張瑞益／即時報導

貴金屬與薄膜靶材商光洋科（1785）今（31）日舉行股東會，該公司董事長黃啟峰看好三大主軸產業，包括雲端儲存、電子半導體顯示器產業，近年來前二者維持大幅成長，雖然第2季受到上海封城影響業績表現，但公司認為今年主要營運項目仍相當正向，預期陸廠營運也自6月起回恢復正常，今年全年營運將審慎樂觀。

董事長黃啟峰表示，目前光洋科在儲存領域仍維持全球第一市佔，市佔率達35%，去年第4季大型靶材塑型中心已建置完成，目前半導體先進製程的靶材已在各大廠取得認證中，出貨持續放量中，顯示器產業今年相對較疲弱，不過產業後市仍續看好。

對於未來營運，黃啟峰則是指出，光洋科定義2020年是公司的升級年、2021年則是蛻變年，去年光洋科完成蛻變轉型，未來營運則已蓄勢待發，在各項主要營運產品中，儲存產品著重在維持高市佔、布局新技術；半導體產業則是高階靶材開始導入量化生產；顯示產業則是將重心放在新市場、新領域的拓展；最後循環經濟則是以擴大產品循環品項為主。

此外黃啟峰也指出，過去幾年除了營收之外，工繳是真正的獲利指標，自2016年以來，呈現逐季增長，今年第1季工繳也來到逾9億元，在工繳毛利率方面，自2019年突破50%之後，目前工繳毛利率都維持在50%以上水準，今年第1季則是來到54%，黃啟峰認為，工繳的增加是營運績效的具體呈現。

對於今年營運，光洋科認為，今年工繳應可維持過去幾年來雙位數成長態勢，而三大營運主軸中，硬碟與半導體仍將扮主要動能，因此全年營運將審慎樂觀。

光洋科 半導體 顯示器

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