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光洋科完成董監改選 馬堅勇交棒給黃啟峰出任董事長

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
光洋科今日順利完成董事全面改選，原任董事長馬堅勇交棒給黃啟峰接任董事長，馬堅勇則擔任名譽董事長。圖/光洋科提供
光洋科今日順利完成董事全面改選，原任董事長馬堅勇交棒給黃啟峰接任董事長，馬堅勇則擔任名譽董事長。圖/光洋科提供

台積電供應鏈成員之一的光洋(1785)，今(31)日舉行股東常會，順利完成董事改選及通過去年盈餘分配案，去年盈餘決議每股配發1.5元現金股利，會後董事會由原董事長馬堅勇推舉總經理黃啟峰擔任董事長，光洋科董事會並推舉馬堅勇為榮譽董事長。黃啟峰表示，未來經營團隊將持續為打造半導體產業綠色全循環經濟而努力。

光洋科2021年度營收313億元，比上一年度增加47億元，年增17％，毛利率成長42％，負債比首度下降至50%，每股純益2.15元，並配發1.5元現金股利。

光洋科本次新任董事共9席，含3席獨立董事，此次當選董事為光洋科總經理黃啟峰、董事長馬堅勇、趙永昌（健策精密創辦人）、昇原投資法人代表洪本展、森啟法人代表鄭育承、森啟法人代表李芸芳；獨立董事為律師高峯祈及會計師丁澤祥、金融專才董俊宏。

新任董事長黃啟峰感謝榮譽董事長馬堅勇自2007年到職以來的長期貢獻，更特別感謝他於2016年公司危急時刻勇於承擔，出任董事長，引領公司走出風暴、邁向卓越，未來會承接他的精神，以「光洋永續，光榮傳承」的理念，將光洋科優良傳統發揚光大。

黃啟峰也感謝公司同仁及股東的支持，「光洋科經過了許多挑戰和困難，成為今日台灣半導體供應鏈靶材大廠，團隊將在前人建立的基礎上更上一層樓，我們的任重而道遠。」

光洋科指出，面對氣候變遷與全球政經情勢的變化，公司將戮力打造企業韌性，建構永續發展的基礎，此次新董事會成員具多元化專業，涵蓋科技技術、產業創新、數位智能、財金法律等，相信光洋科經營團隊在董事長黃啟峰的帶領下，能不斷開創新局，保持半導體供應鏈中的領先地位。

光洋科 半導體 股東

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