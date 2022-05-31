貿易戰到區域政治 緯穎林憲銘：一開始布局未必有成效

緯穎（6669）今（31）日舉辦股東常會，由董事長林憲銘主持，他表示，現在國際情勢變化，由美中貿易戰開始到區域政治影響，在供應鏈長鏈變成短鏈之下，全球布局更顯重要，「有時候布局一開始未必能看到成效，真正到關鍵的時候，他確實是會有幫助的」尤其做到全球供應鏈相對穩定，「這件事我們很努力」。

今日緯穎股東會中承認110年度營業報告書及財務報表、決議配發現金股利每股25元及決議擇一或以搭配之方式執行籌資等。

林憲銘表示，封控比想像中嚴峻，但是對緯穎影響最小，集團在大陸佈局蠻廣的，昆山、泰州、成都、重慶到華南中山都有，但是很多供應商還是來自於昆山，封控時只好用庫存支應。也凸顯出過去分散產能布局發揮功效，現在都已經慢慢恢復。

他也有感而發的說，「有的時候布局一開始不一定能看到影響，真正到關鍵的時候，他確實是會有幫助的」尤其現在國際情勢變化，由中美貿易戰開始到區域政治影響，在供應鏈長鏈變成短鏈之下，全球佈局更顯重要，做到全球供應鏈佈局相對穩定，這件事我們很努力，也已經做了相對一段時間，未來對我們風險控管、客戶服務能做得更好。

緯穎今年配發現金股利25元，盈餘分配率為50.5%，低於前一年的65%，林憲銘表示，手上現金是未來競爭條件之一，升息導致資金成本越來越高，一方面準備這需求。此外，也看到緯穎未來一兩年還有相當成長動能，因此手上要有現金做準備。

林憲銘指出，去年整個營運狀況還是按照規劃，雖然料況不是很好，但是照計劃沒有太大差異。

對於股息配發，他指出，手上現金是未來競爭條件之一，我們也看到未來一兩年還有相當成長動能，希望股東不要太失望。林憲銘說明，這一年供應鏈缺料導致產業界庫存壓力都很大，另一面來看就是要有資金，在這樣背景之下，資金需求增加，再加上利息，緯穎的盈餘配發率還是有五成，希望股東滿意。另一方面公司保留現金儲備成長的必要資源，以因應長期發展需要。

該公司表示，將持續多元化全球佈局。公司持續投資台灣、北美與東南亞自有產能，並與上下游客戶供應商協同合作，維持營運穩定及彈性並分散風險。持續深化數位轉型。並陸續在緯穎自有工廠導入智慧製造技術，打造智慧工廠。