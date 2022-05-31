快訊

白髮人送黑髮人...罹難飛官家屬抵事故現場 哭紅雙眼

明入境全面唾液採檢 指揮中心：飛機落地後勿喝水飲食

存好股找元大 元大證券台股定期定額手續費超優惠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大證券推台股定期定額手續費優惠，在投資先生APP上即可完成交易。(元大證券／提供)
元大證券推台股定期定額手續費優惠，在投資先生APP上即可完成交易。(元大證券／提供)

元大證券推出台股定期定額手續費優惠活動，因應市場存股浪潮，只要1,000元低投資門檻就可以輕鬆當股東，靠著紀律性的投資，長期分批進場，不必花時間盯盤，不僅降低風險，更能達成存股與儲蓄的目的。

元大證券台股定期定額在標的的選擇，為投資人做最嚴格的把關，除了最受投資人喜愛的台灣50ETF（0050）與台灣高股息（0056）之外，上市櫃公司的股票也是經過精選如台積電（2330）等。其中，0050及0056最受投資人青睞，累積的定期定額戶數分別突破15萬與12萬，表示國人對於ETF的穩健成長、兼具存股概念深獲認同，亦成為台股定期定額首選的投資標的。

大多數小資族的資金來源都是每月辛苦賺來的薪水，得來不易，在物價喊漲的時刻，為了幫小資族荷包把關，元大證券於即日起至明(2023)年1月底，舉辦台股定期定額手續費優惠活動，活動期間新增定期定額成功扣款滿3次，再送台股電子交易手續費抵用金200元。為鼓勵投資新手進軍股市，凡於元大證券新開戶，再送台股電子交易手續費抵用金500元。

台股 元大

延伸閱讀

台股上漲197.15點 三大法人買超231.82億元

MSCI權重調整 台股尾盤一飛沖天、漲197點收16,807點

熱錢回頭 台股外資大掃貨

台股回神 可分批加碼

相關新聞

將來銀行執行副總梅驊跳槽 今宣布出任街口電支新董座

街口電子支付宣布今（31）日董事會決議通過，由新任董事梅驊出任新任街口電子支付董事長。

存好股找元大 元大證券台股定期定額手續費超優惠

元大證券推出台股定期定額手續費優惠活動，因應市場存股浪潮，只要1,000元低投資門檻就可以輕鬆當股東，靠著紀律性的投資，...

純網銀來勢洶洶 推3％高利活儲優惠

純網銀將來銀行今宣布，6月起至8月底，透過將來銀行APP辦理台幣存款，無論新舊資金，最高均可享活儲3%優利優惠；LINE...

台東觀光夜市、三峽及深坑老街刷台灣Pay 彰銀祭回饋

疫情影響夜市攤商及老街攤商買氣，彰化銀行與台東觀光夜市、三峽老街及深坑老街攜手合作，推出刷台灣Pay享20%現金回饋優惠...

街口電支新董座梅驊：是非常大的挑戰 禱告後承接這工作

街口電子支付今（31）日董事會決議通過，由新任董事梅驊出任新任街口電子支付董事長，梅驊將於6月1日正式走馬上任，他於今日...

街口支付新董座出爐 將來銀行大將梅驊接任

街口支付今宣布，今董事會決議由前將來銀行資深執行副總經理梅驊，擔任新的董事長。梅驊是將來銀行元老級大將，經歷將來銀行從籌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。