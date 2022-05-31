存好股找元大 元大證券台股定期定額手續費超優惠
元大證券推出台股定期定額手續費優惠活動，因應市場存股浪潮，只要1,000元低投資門檻就可以輕鬆當股東，靠著紀律性的投資，長期分批進場，不必花時間盯盤，不僅降低風險，更能達成存股與儲蓄的目的。
元大證券台股定期定額在標的的選擇，為投資人做最嚴格的把關，除了最受投資人喜愛的台灣50ETF（0050）與台灣高股息（0056）之外，上市櫃公司的股票也是經過精選如台積電（2330）等。其中，0050及0056最受投資人青睞，累積的定期定額戶數分別突破15萬與12萬，表示國人對於ETF的穩健成長、兼具存股概念深獲認同，亦成為台股定期定額首選的投資標的。
大多數小資族的資金來源都是每月辛苦賺來的薪水，得來不易，在物價喊漲的時刻，為了幫小資族荷包把關，元大證券於即日起至明(2023)年1月底，舉辦台股定期定額手續費優惠活動，活動期間新增定期定額成功扣款滿3次，再送台股電子交易手續費抵用金200元。為鼓勵投資新手進軍股市，凡於元大證券新開戶，再送台股電子交易手續費抵用金500元。
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