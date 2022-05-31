受到大陸封城影響 富采下修第2季營運

富采投控（3714）今（31）日召開股東常會，董事長李秉傑表示，今年第1季表現大致與預期相符，不過，第2季受到大陸封城影響，先前預期第2季仍有機會持平首季，不過目前看來第2季營運下修至低於首季表現，第3季營運有機會隨大陸解封回升，全年營運力拚持平去年。

李秉傑也表示，第3季價格目前看來消費性產品價格相對較低，尤其以TV的毛利率相對較低，對於電視接單：李秉傑表示，目前公司稼動率相對之前低，因此TV訂單還是會接單，另外，IT類產品，目前看來市況也略受影響，不過除了Mini LED顯示器之外，我們在傳統的LED供應量還是很大，這部分對總體的稼動率還是有明顯貢獻。

對於近幾個月的營運，李秉傑則是指出，4月營運表現還行，主要因高階產品的客戶4月有一批貨順利出貨，因此營收雖有下滑，但獲利還不錯，不過，目前看來，5、6月營收受到的影響就比較大。

李秉傑也認為，以過去經驗，第3季進入產業旺季，營運原本就可望回升，再加上中國大陸上海封城可望自6月1日開始解封，未來情況仍需觀察，不過，若以全年來看，李秉傑認為，今年全年營運表現仍有機會挑戰持平去年水準，但若第3季彈升力道較大，甚至不排除仍有機會小幅超越去年。

至於陸廠在蘋果供應鏈的影響，李秉傑則是指出，由於第2季以來的疫情封控及整體市場需求趨緩，目前陸廠影響有延後情況，預期7月以後才有機會較明顯。