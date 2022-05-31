英特爾伺服器新平台遞延上市？ 神達：應該是選擇性供貨

神達投控（3706）今（31）日舉行股東會，針對近期市場盛傳英特爾新伺服器平台Sapphire Rapids又要再度遞延上市，神達旗下負責伺服器業務的神雲科技總經理林聰良強調，英特爾並未證實此事，但感覺在推出新平台晶片時，應該會選擇性供貨、給他的優先客戶，所以對某些產業來講，他們拿到貨的時間就會變慢。

神達今日舉行股東會，管理層會後接受媒體提問，針對近期市場盛傳英特爾新伺服器平台Sapphire Rapids又要再度遞延上市，林聰良回應，英特爾並未證實此事，但感覺英特爾在推出新平台晶片時，應該會選擇性供貨，給他的優先客戶，所以對某些產業來講，他們拿到貨的時間就會變慢，但現在並非像過往一整季度遞延的情況。

林聰良補充，英特爾當然會從他獲利最高的地方開始交貨，而神達的客戶是英特爾長期合作夥伴，英特爾會供應一些貨給他，所以對神雲來說目前就是觀察到時英特爾的產能狀況。

針對今年神雲伺服器訂單需求，林聰良指出，現在看到的訂單是中國大陸有一些影響，受景氣影響較大的是大陸及歐洲小客戶，但客戶規模在一定以上水準的，目前看到訂單影響都較小，所以對神雲影響也小。預期神雲今年下半年出貨表現將優於上半年。

根據研調機構DIGITIMES Research預估，今年第2季在美系雲端需求支撐下，全球伺服器出貨量將達479.8萬台，季增8.9%、年增16.1%。神雲美系雲端大客戶本季出貨占比將提升，有利神雲伺服器出貨。

而在神達投控旗下負責車用電子及智慧物聯網業務的神達數位方面，總經理張樂羣則指出，部分車載客戶要求準備24個月庫存，加上神達數位先前因應零組件缺貨而採取策略性備料，導致目前庫存水位高於去年，但已開始緩步下降，今年底將明顯改善。

從今年區域表現來看，張樂羣表示，神達數位大陸著墨較少，歐洲、美國及日本市場今年較有動能。而消費性業務受景氣需求影響較大，但神達數位主要業務來自商用市場，因此相對不受景氣波動影響，推估神達數位下半年營收表現將比上半年更好。

整體來看，神達看好今年神雲、神數都將繳出雙位數年增長，神達總經理何繼武先前定調，今年公司營運走勢將呈現「微笑曲線」，第2季是谷底，下半年將逐季成長。