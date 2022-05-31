台積電全球專利總數逾5.2萬件 居美國第3大專利申請人

台積電（2330）今(31)日更新ESG電子報並提及專利布局進展，台積電強調，專利管理全體系打造全球半導體領域龐大的專利版圖，截至民國111年5月，全球專利申請總數超過7.5萬件，獲准總數超過5.2萬件，且連續2年名列美國第三大專利申請人，國內則連續6年專利申請數蟬聯第一。

專利品質方面，台積電指出，民國110年台積公司於各國專利獲准率均高達99%以上，美國專利獲准率更達100%，於前十大專利權人中名列第一，持續強化技術領先地位與商業競爭優勢。

台積電也指出，公司以專利與營業秘密雙軌保護研發創新及營運發展，並以全方位的智權管理體系申請經濟部工業局「台灣智慧財產管理制度」（Taiwan Intellectual Property Management System, TIPS）驗證，民國110年首次申請即成功取得AAA最高等級，並於民國111年獲頒證書，成為TIPS實施以來首家且唯一獲此殊榮的公司。

為促進員工創新並提升發明品質，台積電指出，公司特別設立專利新人獎、專利競賽獎、特別貢獻獎及多產發明人獎，民國110年，專利競賽獎吸引3,300多件發明提案競逐；多產發明人獎則表揚任職台積公司期間獲准超過100件美國專利的員工，迄今達110人獲此殊榮。台積公司亦規畫多元智權推廣活動提升員工認知，民國110年共舉行21場駐廠智權訓練講座協助員工精進發明提案，逾2,000人次參與，以及約2,000位員工參與專利知識有獎徵答，深化智權法律觀念。