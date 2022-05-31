台積電連3年最高分 獲AWS白金級驗證

台積電（2330）今(31)日更新ESG電子報，其中提到公司連3年最高分獲可持續水管理（Alliance for Water Stewardship, AWS）白金級驗證。

台積電說明，擴大推動AWS標準，繼台南、台中廠區以最高分通過AWS評鑑後，新竹廠區（晶圓十二A廠、晶圓十二B廠、晶圓五廠）及位於桃園龍潭的先進封測三廠亦分別取得AWS白金級驗證，其中新竹廠區更以最高分獲證，民國111年3月獲頒證書，致力達成水資源使用效益最佳化，落實環境永續管理。

台積電說明，維護利害關係人用水權益是AWS評鑑的重要精神，台積公司可持續水管理推動小組除延續台南、台中廠區獲證經驗，以聰明複製（Smart Copy）手法於新竹廠區落實AWS推動成果，民國110年上半年，國內發生近70年來最嚴重旱象，新竹廠區配合新竹科學園區管理局執行自主節水的同時，亦開發多元替代水源，攜手建設公司將其放流的工地地下水資源回收至台積公司廠區再利用，估計每日省水7,435.8公噸，相當於23,457位市民1日用水量，跨產業開創新節水模式，亦緩解新竹地區民生用水限制，旱期間未實施分區供水措施。

台積電也指出，維護廠區周邊生態環境與水土保持亦是AWS執行重點之一，而需要乾淨、無汙染棲地環境的螢火蟲，是典型的環境指標生物，台積公司延伸台南廠區復育螢火蟲的成功經驗，以維管植栽、檢測水質、改善夜間光害等方式營造棲地，目前新竹廠區已成功復育少量水生黃緣螢；此外，台積公司亦啟動「台積電植樹薪傳計畫」，截至民國111年5月，已於新竹市、桃園市種植5,224棵喬木，打造更健康的生活環境。