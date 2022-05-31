臻鼎董座：下半年旺季和往年差不多

臻鼎（4958）董事長沈慶芳今(31)日股東會後接受媒體線上聯訪提到，中國大陸先前封控僅大陸深圳約一周閉環生產，其他廠區都無影響，初期物流調度較辛苦但也關關難過關關過，看下半年各計畫按照進度推動沒有其他變化，產品線也都按照進度，旺季和往年差不多，預料今年成長軌跡將和歷年差異不大。

沈慶芳今年持續坐鎮大陸廠區，無法返台主持股東會，總座李定轉也駐紮深圳廠區督軍首台ABF載板設備進廠的擴充進度，二人持續在外打拚，不過雙方仍撥空在股東會後共同接受媒體線上訪問釐清外界疑慮。

由於今日聯發科（2454）股東會釋出手機市場遇到小波折訊息，也引發投資人關注PCB龍頭臻鼎對手機市場看法。

沈慶芳也說，臻鼎手機應用90%大陸以外客戶應該影響不大，較不受大陸在地客戶情況影響，今年1-4月大陸手機消退35%這類一般型消費產品影響大，但臻鼎客戶結構不在這邊。

沈慶芳也強調，在全球經濟局勢變動當中，公司持續做國際大品牌廠的夥伴，這類應用都屬於有錢人消費族群，高價品消費也較不受干擾，甚至有機會更好。