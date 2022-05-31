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慧榮旗下品牌 獲2022 Elite Vendor「傑出品牌」獎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
慧榮旗下Bigtera品牌，在CIO Taiwan中，獲2022 Elite Vendor「傑出品牌」獎。圖/慧榮提供
慧榮旗下Bigtera品牌，在CIO Taiwan中，獲2022 Elite Vendor「傑出品牌」獎。圖/慧榮提供

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技今日公布旗下Bigtera在CIO Taiwan舉辦的2022 Elite Vendor票選活動中，獲得「傑出品牌」獎。

此次由CIO們票選出的「傑出品牌」一共有30家，除了Bigtera獲獎外，同時獲獎者包含全球知名品牌，有AWS、Cisco、Dell、Google、HPE、IBM、Microsoft、Oracle、SAP和Seagate等。

2022 Elite Vendor除了30家「傑出品牌」，還包括20家「傑出服務商」。疫情加速企業數位轉型的腳步。面對快速變化的數位轉型目標，企業必須要適時導入新科技，才能順利開展。

在企業對於解決方案的服務產生大量需求之際，原廠及服務商的技術能力及服務能量更顯重要。因此CIO Taiwan平台特別舉辦此一調查，讓CIO們票選出心目中可以信賴的服務商及品牌，提供企業IT的採購決策者做為選擇解決方案合作夥伴時的參考。

慧榮產品企劃部協理陳建安表示，很榮幸Bigtera獲得各領域CIO們的認可，我們會持續努力，推出更高效能、更具彈性的企業級軟體定義儲存、超融合基礎架構及全快閃儲存陣列產品，協助各大領域需要虛擬化、雲端、大數據等儲存解決方案的企業，邁入軟體定義儲存的基礎建設，順利進行數位轉型。

軟體 控制晶片 快閃記憶體

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