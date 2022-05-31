運算聯通元宇宙事業群助攻 聯發科未來成長率達14-16%

IC設計大廠聯發科（2454）執行長蔡力行今（31）日表示，二月進行組織調整，新改組成立運算聯通元宇宙事業群，期待能發揮創新、增加生產力助攻，未來3年營收年複合成長率可達14-16%（mid-teens）。

聯發科今日召開股東常會，股東關心市場需求、產能供需及營運展望等問題，蔡力行親自說明。

蔡力行表示，因應公司快速成長，為整合內部資源，今年初對組織做了相對大的調整，將研發資源集中在兩大事業群：即無線通訊事業群及運算聯通元宇宙事業群，將內部資源做最有效率的策略整合。

聯發科從2018年公司陸續做了一連串策略性資源整合後，之後在營收及獲利交出亮眼的成績單。蔡力行說，這次調整成兩大BG，目的就在為公司未來的成長布局預做準備。

蔡力行表示，手機事業群做得很好，新成立運算聯通元宇宙事業群，主要是希望能有大的格局，過去兩個事業群比較小，現在整合起來，業務量相當大，成為台灣IC設計公司中第二大，期待能發揮執行力、增加生產力，有更多創新，對公司未來成長有更好助益，因為未來成長不能只靠無限領域。

展望未來，蔡力行說，期待未來3年營收年複合成長率可達15%。儘管全球半導體產業雖有些逆風，不過聯發科長期展望依舊樂觀，營運成長會高於全球半導體產業平均成長率，希望股東對公司業績滿意，並對公司將來有充分信心與支持。