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緯穎看好5G、AI、大數據、元宇宙不斷推升雲端運算需求

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
緯穎今天舉行股東會，由董事長林憲銘（左）主持。緯穎/提供
緯穎今天舉行股東會，由董事長林憲銘（左）主持。緯穎/提供

緯穎（6669）今（31）日舉辦111年股東常會，由董事長林憲銘主持，展望未來，他表示，各種需求，包括企業加速數位轉型，5G、AI、大數據，乃至於元宇宙等相關應用，不斷推升雲端運算的需求，也帶來雲端資料中心產業的持續成長。然而總體經濟環境的不確定性，與供應鏈風險仍然存在，我們會持續與客戶和上下游供應商協同合作，以維持公司營運的穩定及彈性。

在重點投資方面，緯穎指出，該公司多元化全球布局，持續投資台灣、北美與東南亞自有產能，並與上下游客戶供應商協同合作，維持營運穩定及彈性並分散風險。

緯穎說，將持續深化數位轉型。將陸續在緯穎自有工廠導入智慧製造技術，打造智慧工廠。亦持續投入建構全員數位化的能力與文化，藉此提升工作效率。

在落實企業永續經營上，緯穎指出，在營運上，將會打造綠色工廠，積極使用再生能源。在環境永續上，將持續推動緯穎Ocean Hugs海洋環境與生態共好計畫，善用資源保護環境。

緯穎股東會並承認110年度營業報告書及財務報表、決議配發現金股利每股25元及決議擇一或以搭配之方式執行籌資。

緯穎110年度全年合併營業收入為1,926.25 億元，較上年度增加3.0%；稅後淨利為86.48 億元，較上年度增加0.4%。基本每股盈餘(EPS)為49.46 元。

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