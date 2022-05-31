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鴻海未來三年將聚焦EV、半導體、低軌衛星

經濟日報／ 記者謝艾莉蕭君暉/台北即時報導
鴻海今天舉行股東會，由董事長劉揚偉主持。擷取自鴻海官網
鴻海今天舉行股東會，由董事長劉揚偉主持。擷取自鴻海官網

鴻海（2317）今（31）日召開111年股東常會。會中，除了選任出新一屆董事及獨立董事之外，董事長劉揚偉也就過去三年集團營運表現向股東進行說明，他表示，集團營收與獲利分別達到4.2%和7.8％的年複合成長率，表現有顯著成長，感謝全體員工的辛勤付出；展望未來，鴻海將聚焦於電動車、半導體以及低軌衛星產業，逐步落實集團「3+3」新事業布局。

回顧過去年鴻海的營運成績，劉董事長坦言，儘管集團面臨國際貿易緊張以及新冠疫情衝擊，但並未影響我們成長的腳步，在全體員工的辛勤付出下，集團2021年全年5.99兆元（新台幣，下同）營收，創下歷史新高，達到三率三升；10.05元的EPS也創下14年以來的新高；董事會通過現金股利5.2元的配發，更是創下鴻海上市31年來新高！

面對競爭對手的挑戰，他強調，鴻海在EMS領域的技術能力，以及優異的全球供應鏈管理在這次疫情得到驗證。2021年集團在EMS領域的市占率達43%；其中，伺服器產品營收規模也到達約一兆元。

談及集團過去三年在新事業的發展，他表示，鴻海電動車產業從一開始的布局，目前旗下車款已準備進入量產階段，集團在台灣、中國大陸、東南亞、中東、歐洲以及美洲都有客戶或合作夥伴，讓全球看到我們在電動車產業的創新與競爭力。

集團半導體產業在對標「3+3」發展策略下，布局成果也將陸續呈現。劉揚偉指出，除了關鍵的晶片產能已依需求逐步擴增，車用半導體開發也是持續聚焦的重點；鴻海研究院持續投入在未來5到7年的次世代技術，這會是鴻海長期發展半導體的重要力量。

劉揚偉指出，鴻海獨創的BOL（Build-Operate-Localize）商業模式，可以創造集團、所在國家以及客戶的三贏局面，我們已經成功得到許多EV、半導體合作方的認同，未來將持續依循BOL模式，擴大合作區域及夥伴。

秉持「永續經營＝EPS+ESG」的理念，劉董事長強調，企業在追求EPS極大化的同時，也要持續地善盡社會責任，今年鴻海分別在環境、社會、公司治理三個領域，一共提出6項永續策略及32項永續目標，這些都是集團未來推動ESG的重要指引。

展望未來三年，集團「3+3」產業將專注於電動車、半導體以及新世代通訊領域。劉揚偉長預告，鴻海將逐步落實全球整車製造產能，關鍵零組件以及軟體的布局，同時也會搭配整車進度，逐步落實，目標在2025年全球市占達到5%、電動車產業營收規模達1兆元，以及每年電動車出貨50到75萬台。

集團各個半導體專案也將陸續開花結果。包括MCU、OPA LiDAR、1200V/800A功率模組將在2024年量產，以及1200V SiC元件將陸續用於集團車載充電器、充電樁與直流變壓器等。目標在2025年，車上所使用的小IC，都可以有鴻海自有的方案提供客戶選擇，成為首家提供不缺料供應能力的EMS廠、與車用次系統廠。

除了電動車、半導體，在新世代通訊領域上，鴻海已經開始佈局B5G相關衛星通訊，由鴻海研究院新世代通訊研究所進行設計、統籌，內容包括衛星酬載（Payload）的軟硬體設計與自行架設的地面衛星接收站。目標是打造未來電動車上即時聯網環境的實驗場域。

鴻海今天舉行2022年股東會。擷取自鴻海官網
鴻海今天舉行2022年股東會。擷取自鴻海官網

鴻海

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