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鴻海董座劉揚偉：Q2與全年展望 都比年初預估來得好

經濟日報／ 記者謝艾莉蕭君暉／台北即時報導
鴻海今天舉行股東會，由董事長劉揚偉主持。擷取自鴻海官網
鴻海今天舉行股東會，由董事長劉揚偉主持。擷取自鴻海官網

鴻海（2317）今（31）日於土城舉辦股東會，對於接下來展望，董事長劉揚偉表示，原本年初展望約略持平，不過現在來看，「第二季與全年預估，都會比年初預估來得好，下半年穩定度有相當信心！ 」

對於近期大陸封控，劉揚偉說明，封控對物流上很大的挑戰，相關團隊花很大心力在員工食宿與政府、供應商上的溝通，重要廠區影響有限，從四月營收已經展現出來，目前看來「五月營收看起來比預期好」。

他強調，仍然特別會注意其他大陸30幾個廠區的狀況，做好調配，包含新產品NPI部分。「其他廠區不斷演練泡泡式管理，如何把這做到更扎實 ，各個廠區不斷演練準備」，若持續管控就可以因應。

他表示，蠻好消息是創辦人郭台銘的家用的PCR測試儀通過台灣EUA，希望可以獲得大陸支持，並用到廠區內，如此一來泡泡管理會更扎實，若未來封控持續對我們影響有限。

對於展望，他表示，原本年初展望約略持平，但是有戰爭、封城影響，鴻海有多元產品線還有分散的生產據點，還有高效率管理團隊，因此受到影響程度不大，也顯示出集團供應鏈韌性，因此預估第二季與全年預估都會比年初預估來得好，對下半年穩定度有相當信心。

他指出，上海封控供應鏈影響已經逐漸趨緩，下半年朝較好方向發展，尤其NPI方面這一項是我們集團強項，在不同地區做新產品開發，目前看起來一切都算是朝正向發展，「再加上下半年為傳統旺季、通常表現比上半年好」，這也考驗各個廠商全球布局 、設計結構與量產速度與供應鏈管理，經過過去兩年缺料狀況下但是我們屢創佳績，「我是相當有信心、 樂觀看待供應鏈情況」。

鴻海 劉揚偉

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