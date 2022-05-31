聯發科董座蔡明介：短期雖有雜音 中長期成長仍有信心

聯發科董事長蔡明介今（31）日主持股東常會，有小股東提問如何看待近期市場出現雜音及聯發科未來的發展，他表示，近期消費端出現諸多雜音，可能是過去二年間新冠肺炎加速啟動數位轉型，很多家庭及企業購買3C產品，大致買足，加上歐美疫情也趨緩、高通膨、俄烏戰爭等總體環境因素，造成消費端減弱，但他強調，市場消費不會不見，下一波需求還在，聯發科面臨市場諸多變數，進行滾動式調整，公司中長期維持成長是沒有問題。

至於股東關心近期晶圓代工產能短缺等因素，蔡明介表示，聯發科的產品，採用製程涵蓋3奈米、5奈米、6奈米、7奈米到28奈米以上的成熟製程，不同技術節點，有不同狀態，今年整體晶圓產能雖比較充足，但還是有不少項目，仍面臨晶圓代工產能短缺，公司會針對不同技術節點做動態調整。

聯發科執行長蔡力行則針對股東提問今年初做了組織調整的目的說，這是因應公司快速成長，整合內部資源，將研發資源集中在手機事業群及運算聯通元宇宙事業群，目的在對內部資源做最有效率的策略整合。

蔡力行說，手機事業群做得相當不錯，首季營收占比高達53%，因此重點是將原來幾個小的事業群，合併成為運算聯通元宇宙事業群，合併後規模相當大，將是台灣第二大，目的是希望能發揮執行力，提高生產力，進而激發更多的創新，以因應未來成長需求。

他表示，今年全球雖遭遇逆風，但聯發科會繼續朝多元產品布局和客戶組合努力，透過技術升級和拓展產品線的市占率，引領公司不斷成長。

蔡力行進一步表示，公司稍早在法說會中，已提到未來3年，公司仍可維持十中位數成長，且公司也提撥1,000億元，在未來四年，每年配發16元特別股息，同時將盈餘配發率增至80%，就是要讓股東分享聯發科的營運成長，希望股東對聯發科未來的營運有充分的信心並給予支持。