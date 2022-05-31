劉揚偉揭鴻海未來布局電動車、低軌衛星、半導體當先鋒

鴻海（2317）今（31）日於土城舉辦股東會，董事長劉揚偉指出，未來三年在B5G次世代通訊，鴻海正式投入低軌衛星領域研發，包含LEO衛星通訊酬載自主研發、自建地面接收站，這部分由鴻海研究院統籌設計，「目標是打造未來電動車上即時聯網的環境場域」 。

今日股東會劉揚偉揭露鴻海未來三年布局，將由電動車、低軌衛星、半導體當先鋒。

劉揚偉表示，雖然有疫情，但是集團持續成長，回顧過去三年集團營收、EPS均上揚，過去三年營收CAGR為4.2%、EPS的CAGR為7.8%。在新事業上，電動車完成零到一的布局，建立一站式的服務、建立開放平台、建立BOL商業模式，且在台灣、大陸、歐洲、東南亞、中東、美州都有合作夥伴。

對於電動車規劃，劉揚偉指出，展望未來三年，鴻海電動車布局目標預估2025年市佔率將達5%、電動車產業營收規模達到一兆元、出貨量為每年50-75萬台。

此外，半導體也有進展，未來三年目標自有設計半導體加上自有外包產能彈性運用，提供EV與資通訊客戶不缺料的半導體方案。

劉揚偉也點出鴻海的低軌道衛星佈局，他指出，未來三年在B5G次世代通訊中，鴻海正式投入低軌衛星領域研發，包含LEO衛星通訊酬載自主研發、自建地面接收站，這部分由鴻海研究院統籌設計，「目標是打造未來電動車上即時聯網的環境場域」。