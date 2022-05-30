千附退出水資源事業 今年廠務工程接單旺業績獲利看俏

千附實業（8383）董事會今(30)日通過，處分旗下不賺錢的千附水資源公司全部股份，正式退出水資源事業。千附此次以象徵性的每股0.001元、共4.18萬元，處分千附水資源全數持股4,180萬股，交易對象為元山企業管理顧問公司。

法人指出，此次處分千附水資源公司的處分利益為6,095萬餘元，約當每股可貢獻0.52元稅後純益；而千附第1季每股純益為0.54元；初估千附全年營收看增近二成，每股純益約2.5元，加計處分利益後每股純益應可超過3元以上。

千附去年合併營收35.03億元、年增12.3%，獲利3.6億元，但因子公司千附水資源提列一次性虧損影響，致稅後虧損1.57億元，每股稅後虧損1.33元。

今年第1季合併營收9.16億元、年增28.9%，稅後純益0.64億元，每股稅後純益0.54元；前四月合併營收12.05億元、年增24.3%。

千附表示，今年度營收成長動能，主要來自廠務工程，目前廠務工程在手訂單超過30億元，包括台積電（2330）南科14廠已完成土建工程，陸續進入排氣等廠務系統工程，預估廠務工程年營收增幅可超過二成。

另外，隨著全球疫情陸續解封，也帶動製鞋產業景氣持續升溫，連帶使千附的製鞋機械接單暢旺，預估製鞋機械的業績也有約二成增長；至於持股63%的千附精密，在半導體產業景氣持續升溫下，營收看增15%。

千附說，千附水資源營收占公司整體營收不高，以去年為例，水資源營收1.19億元，占比3.4%；且自2020年起每年虧損持續增加，截至今年4月累積虧損已超過5億餘元。

主要因為台灣自來水公司將澎湖海水淡化廠營運期由20年縮減為15.7年，履約期限至2028年3月30日止，並要求依執行計畫書進行重置。

千附強調，後續重置工程需要投入龐雜人力，且重置工程與目前營運團隊的技術及專才不同，公司為避免持續投入資金及虧損擴大，決以象徵性金額出售千附水資源公司。