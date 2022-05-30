Semiwiki：台積電技術研討會前瞻 N3技術將成為焦點

集微網消息，台積電技術研討會（ TSMC Technology Symposium）將於6月中旬召開，台積電將在會上提供關於N3的最新信息，N2工藝的細節也有可能在會上透露，近日，半導體社區Semiwiki對此次會議做了前瞻。

文章認為，台積電有望再次分享其最新工藝節點的tape-out數量。據Semiwiki拿到的消息，台積電N3 tape-out的量將創下紀錄。不僅英特爾已經加入到台積電的多產品大批量N3生產，據說高通和英偉達也將使用N3生產其領先的SoC和GPU。非常清楚的是，台積電已經以非常大的優勢贏得了FinFET之戰。

Gartner資深分析師Samuel Wang告訴Semiwiki：「2021年，台積電最突出的消息是成功吸引了英特爾的更多新業務，同時能夠保持與AMD、高通和蘋果等現有客戶的良好關系。隨著其N3在2022年晚些時候以良好的良率進入量產，以及N2的開發正在按計劃於2025年量產，台積電有望繼續保持其技術領先地位，以支持其客戶的創新和增長。由於對尖端技術的需求，台積電的代工領導地位在最近幾年似乎變得更加具體」。

半導體生態系統內部的信息流已經恢復到疫情的水平。到目前為止，Semiwiki創始人Daniel Nenni已經參加了6場2022年的線下的半導體活動。

台積電的3納米技術發展正處於正軌，進展良好，該公司已經為HPC和智能手機應用開發了完整的平台支持。台積電N3在2022年下半年進入量產，良率良好。台積電N3E將進一步擴展其3納米系列，性能、功耗和良品率都得到提升 。Semiwiki還觀察到N3E的客戶參與度很高，N3E的量產計劃在N3之後一年進行。

面對大幅提升半導體計算能力的持續挑戰，台積電將研發工作的重點放在通過提供領先的技術和設計方案服務客戶產品。2021年，公司開始了3納米技術的風險生產，同時繼續發展2納米技術，這是當今半導體行業的前沿技術。此外，該公司的研究工作推進了對2納米以上節點的探索性研究。台積電的2納米技術已於2021年進入技術開發階段，開發工作將在2025年實現批量生產。

台積電還在2021年10月推出了N4P工藝，這是一個以性能為重點的5納米技術平台的提升。N4P比原來的N5技術提高了11%的性能，比N4提高了6%。與N5相比，N4P還將實現22%的電源效率提升，以及6%的晶體管密度提升。

台積電在2021年底推出了N4X工藝技術，與N5相比，其性能提升達15%。台積電預計N4X將在2023年上半年進入風險性投產。有了N5、N4X、N4P和N3/N3E，台積公司的客戶將為其產品的功率、性能、面積和成本提供多種令人信服的選擇。

台積電N2官方一直處於保密狀態，但一些IDM代工廠一直在泄露其即將推出的2納米工藝的細節。這是一個典型的營銷策略，文章最後認為，所有領先的半導體公司，除了三星之外，都在與台積電進行合作。台積電的生態系統由100多個客戶、合作夥伴和供應商組成，這是獨一無二的，其他代工廠不太可能會有一個可以支持廣泛的產品且良率更高的2納米工藝。