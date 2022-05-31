科技業寒冬？缺工嚴重、主管求別離職 網曝1關鍵：沒那麼快走下坡

科技業近年是台灣主要產業之一，有網友分享，十幾年前月薪三萬元的系統廠替代役職缺非常搶手，如今連台積電這種大企業都要到不知名的大學徵才，但最近歐美有意扶持其他國家發展代工，讓他好奇詢問「下次科技業寒冬會是何時？」對此，網友則認為台灣科技業沒有這麼簡單被取代，加上出生率低下，因此缺工將是常態。

有網友在PTT發文表示，十幾年前台灣科技業不像現在如此發達，十幾名台大電機碩士生搶月薪三萬的系統廠替代役職缺。如今風水輪流轉，科技業主管都低聲下氣求員工不要離職，連台積電這種大企業都會到不知名的科技大學徵才，非相關科系也可錄取。

該網友表示，他最近發現，歐美國家認為晶片7成來源都是台積電很危險，雞蛋不該放在同一個籃子裡，因此打算扶植其他國家發展代工，取代台灣，讓他好奇詢問「有機會再看到科技業的寒冬嗎？例如薪水砍一半、無薪假、沒分紅等等」。

對此，網友紛紛留言「產業外移到東南亞的時候吧，景氣循環呀，當年ㄧ堆西進大陸時台灣多慘」、「等歐美日半導體產能做起來的時候」、「半導體產業成長開始放緩的時候」、「中美和好、疫情結束」。

多數網友都認為台灣科技業並不容易被取代，有人留言「有這麼簡單就被取代嗎」、「當年台灣科技業在全球還沒這麼重要，現在情況不同了」、「台積電是日不落國好嗎」。

還有網友說，「科技在進步，出生率一直下滑，未來缺人是常態喔」、「台灣這出生率只會越來越缺人，勞方市場還會好一陣子」、「依照5G跟電動車產業，還有美國人沒辦法血汗工作的情況下，大概還有10年風光」。