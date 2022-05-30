車用、伺服器需求強 越峰鐵芯、碳化矽產能利用率全滿

電感鐵芯廠越峰（8121）今（30）日舉行股東常會，展望營運後市，總經理吳文豪表示，今年公司目標朝向比去年表現更好為主，目前來看，隨著5G相關應用再加上車用、伺服器、雲端等需求續強，使得產品線鐵芯與碳化矽全產能滿載生產；法人估，碳化矽毛利率約為鐵芯2倍，在產能利用率全滿下，有助於越峰2022年營運動能。

看待產業趨勢，在越峰的主力鐵芯產品線方面，吳文豪分析，進入後疫情時代，帶動伺服器等產品需求成長，電動車市場趨勢正向也確立，尤其在電動車部分，於高速充電、電動車智能化、自動偵測等，無線上的應用也愈來愈明顯，因此繼續推升被動元件用量，整體而言今年營運目標還是成長，另外，越峰作為最上游原料商，所發揮的空間會比較大。

越峰搶攻當紅的第三代半導體商機也報捷，吳文豪強調，當全球都視碳化矽材料為關鍵戰略物資時，對越峰是個機會。

法人點出，越峰的高純度碳化矽粉體主要應用在功率半導體長晶、5G通訊電源等，在公司積極推廣下，通過很多客戶認證並量產出貨，雖然營收占比不高，但業績持續成長，也有新客戶在認證，而超微細粉體也開發階段，鎖定半導體領域等工業，估計今年全年碳化矽營收比重約小幅攀升至低個位數百分比。