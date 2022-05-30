台灣團隊Swipecool 獲得InnoVEX創新競賽首獎

亞洲指標新創展會InnoVEX 2022，四天實體活動圓滿落幕。共同主辦單位台北市電腦公會（TCA）表示，總獎勵高達34.7萬美元（約新台幣千萬元）的InnoVEX Pitch創新競賽，27日下午舉辦公開決賽，選出首獎「SMEA Award」，並公告特別獎「Startup Terrace Award」7名，以及「高通創新獎」、「台杉創新獎」、「台灣新創團隊贊助特別獎」各1名等11名得獎新創團隊，並當場進行頒獎，以昭公信。

競賽評審長工研院創新工業技術移轉公司（ITIC）總經理瞿志豪在致詞時指出，新創團隊是問題解決高手，並且針對問題所提供的解決方案，要能夠面向國際市場。而InnoVEX Pitch Contest創新競賽，就是讓新創團隊向海內外評審展現如何前進國際市場的重要舞台，如同InnoVEX新創展會的特色，就是讓來自世界各地不同行業的新創團隊齊聚一堂，同台較勁。

在經過由來自海內外創投業界所組成的評審團熱烈討論後，最後由台灣團隊Swipecool Inc.（瞬間移動）以手機為主體的肢體開發動態教學App「Swipe」，透過獨到AI識別技術的肢體互動播放器，以多角度、反覆播放、疊影及鏡像功能，解決影音播放靜態學習、零互動的舞蹈單向學習困境，獲得由經濟部中小企業處贊助InnoVEX Pitch Contest首獎SMEA Award。

決賽同步公告特別獎「Startup Terrace Award」7名，當中包括海外團隊4名。由來自以色列的Sanolla研發超低頻檢測篩查儀，運用AI運算分析心肺臟器檢測數據，協助醫師診斷檢測及遠距醫療，降低死亡及住院風險。

加拿大IRegained針對中風後手部麻痺遠程醫療復健方案，提供可個人化設計、增強神經可塑性之APP與遊戲。

以色列Rapid Diagnostic Systems則提出COVID-19唾液快篩方案，可在機場、學校等非實驗室環境進行PCR檢測，且可適用病毒變異與其他適應症；加拿大WeavAir所開發AIoT環境檢測終端設備，可即時監測空氣品質、能源使用及ESG數據等，進而透過調整設備以降低病毒感染風險與減少碳排放量，並可產出符合永續與ESG規範報告。

台灣團隊獲特別獎團隊3名，包括：Charco Science（恰口科研企業）研發炭奈米粉的複合性天然蔬果延熟劑，可提升生產良率至9成及採收後延長2-3倍的保鮮期。

CHELPIS（池安科技）針對量子電腦開發全新量子密碼學加密產品「AORTA」，以全新虛擬私人傳輸通道解決不同網域連線、跨雲端需求的安全問題。

Hyson Technology（海盛科技）結合AI、IoT與機構設計的水產養殖管理系統，透過手機即時監控管理魚蝦蟹體大小及活動狀況，可降低勞力需求並提高水產產量。

美國高通所贊助的「高通創新獎」萬美元獎金，由Hyson Technology（海盛科技）得獎。

海盛科技養好魚水產養殖育成管理系統，用於解決水產養殖業因魚蝦位於水下看不到所帶來的風險與勞力問題，從看得到、量得到、控得到三方面出發，讓漁民朋友們能夠使用自己的手機便能夠即時管理每一池所養殖的魚蝦，此系統也能夠擴充並結合養殖現場的自動化設備，減少日常勞力需求、降低操作風險、並以友善環境的方式提高產量。海盛科技同時也是特別獎「Startup Terrace Award」得獎廠商。

台杉投資所贊助的「台杉創新獎」１萬美元獎金，則由Ganzin（見臻科技）獲獎。見臻科技AURORA II 眼動追蹤解決方案，可解決目前市面上眼動儀成本高、功耗高、體積大、機構複雜的問題。只要將微型眼球追蹤模組（兩顆eye camera和兩顆IR-LED）整合至鏡框上，便可賦予穿戴式裝置以眼睛做為人機介面、用眼鏡進行控制的能力。

KPMG安侯建業所贊助的「台灣新創團隊贊助特別獎」，今年由TeamRed Labs（天睿國際）獲得，可使用價值7千美元的KPMG Energize Program課程與輔導諮詢時數。天睿國際Pangolin智能防火牆是天睿國際自主研發，適用於家庭及中小企業的網路安全裝置。能夠掃描區域網路中包括手機、平板、個人電腦及物聯網設備，確保區域網路中的設備不被惡意軟體攻擊，也避免使用者遭受釣魚網站盜取個人資料。