日月光張虔生：小心翼翼面對將來各種可能的變數

日月光投控（3711）董事長張虔生在致股東報告書中表示，今年日月光集團封裝項目預計銷售約494億個，測試項目預計銷售約82億個。半導體產業短期將經過價值和供需調整，在半導體新的量變與質變過程中，台灣產業機會多於挑戰。

日月光將在6月23日在高雄市楠梓區加昌路600號楠梓加工出口區莊敬堂召開股東會，會中將討論發放現金股利7元等議案。日月光今年第一季歸屬母公司稅後淨利達129.07億元，每股淨利3.01元，優於預期，季度營收及獲利均創歷年同期新高。

張虔生表示，日月光2021年歸屬於本公司業主之淨利為新台幣639億元，包括處分子公司利益，較上年度成長131.6%，是個好年。儘管因為疫情帶來結構性改變的新契機，讓半導體產業度過美好的一年，但日月光仍戒慎恐懼、小心翼翼的面對將來各種可能的變數。

張虔生表示，除了打線封裝業績亮眼，測試事業也受惠公司布局Turnkey效益顯現，成長幅度較去年倍增；車用產品方面，成長動能將延續至今年甚至以後幾年，期待能達到營收突破10億美元的里程碑；在系統級封裝（SiP）方面，持續新增並擴大客戶組合，期盼新客戶的營收能持續突破5億美元。