宏碁智雲攜手Google 招募潛力新創

宏碁（2353）旗下宏碁智雲資訊（Acer AI Cloud Inc.）近日與國際大廠 Google共同為培育台灣新創團隊，投入雲端量能與科技力，齊力推動「亞灣鏈結國際雲服務」計畫，並將於高雄亞灣新創園招募新創團隊進駐。此計畫將宏碁智雲資訊顧問團隊的最佳實戰經驗以及集團資源提供新創團隊，同時結合Google Cloud 服務平台資源，讓新創團隊可基於雲端應用，專注發揮所長。

目前「亞灣鏈結國際雲服務」計畫已吸引，光時代科技、沛米科技、延電科技、哇哇科技、矽塔資訊、鬼島工作室、捷德運動、愛吠的狗娛樂、極現科技、優智能、獵戶科技等新創公司加入。團隊技術領域廣泛含括 XR延展實境、空間定位、AIoT、智慧產業與大數據應用等，可提供製造、金融、零售、遊戲、運動、醫療等產業的不同的創新應用，透過資源和策略整合，將助於創新系統蓬勃發展，從中發掘具國際潛力的獨角獸，實現商業模式，成功落地並推向國際。

經濟部中小企業處副處長胡貝蒂表示，「『Startup Terrace亞灣新創園』由資策會地方創生服務處營運，主要聚焦建構完善創新創產業生態系，邀請國際大廠Google及宏碁智雲資訊共同發揮大帶小的精神，透過『亞灣鏈結國際雲服務』計畫進行推動，聚焦雲端應用共同投入新創輔導，扶植在地新創並加速培育落地，相信結合宏碁智雲資訊與Google全球品牌強強聯手，連結產業連結國際，將為推動臺灣成為亞洲創新服務供給之重要夥伴，邁向至關重要的驅動歷程。」

宏碁集團董事長陳俊聖表示，「宏碁智雲資訊為宏碁旗下以雲端AI為焦點的資訊服務公司，本次計畫由宏碁智雲資訊提供專任顧問群與新創雲服務平台，協助新創上雲實踐商業模式。同時，我們也會試著接軌本案新創團隊與集團各事業體可能的合作途徑，在技術策略、商業價值、市場拓展等面相，協助新創團隊將其願景推向國際。」

Google Cloud 台灣總經理謝良承表示，「本次推動的亞灣鏈結國際雲服務計畫主要三個策略分別為『在地新創輔導』、『推動國際行銷連結大亞灣』與『完善實證場域』。宏碁智雲資訊與 Google Cloud 提供完整的新創所需資源服務，包含鏈結產業、市場推廣、專業輔導、落地場域與新創雙邊媒合合作，我們各司其職，充分發揮所長，以更具彈性的雲端服務資源，培植新創產業；以更具國際觀的集團資源，促成新創事業落地，展現商業價值。」

宏碁智雲資訊為 Google Cloud 雲端策略合作夥伴，協助許多企業雲端服務導入實現。本計畫宏碁智雲資訊將為入選的創新團隊導入 Google Cloud生態系統，提供高效能的創業雲服務平台及建構所需的工具、技術與服務空間。在定期的工作坊中，除指導上雲課程，更進一步檢驗新創商業模式，並匯集策略制定，藉以創造對市場中長期的影響力。其後更於展示發表會中，建立企業與新創的合作橋樑，讓新創有機會闡述其商業價值，協助加速創新公司的落地成長。