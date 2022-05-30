中華電信董事會 董座謝繼茂、總座郭水義續任

中華電信（2412）上周五股東會歷時9個小時又31分鐘，選出新任董事席次，今（30）日舉行首次董事會，選派謝繼茂續任董事長兼任總執行長，郭水義續任總經理職務。

中華電信上周五股東會改選第10屆董事13人，包含五位獨立董事，交通部掌握八席董事，代表人中華電信董事長謝繼茂、中華電信總經理郭水義、交通部會計處長張信一、陽明交通大學電機工程系教授陳信宏、文化部政務次長李靜慧、交通部政務次長胡湘麟、東吳大學政治系教授兼系主任蔡秀涓、中華電信台南營運處工程師曾世宏。

中華電信新任獨立董事則為法譽聯合律師事務所主持律師林玉芬、清華大學電機工程系教授呂忠津、台灣人工智慧發展基金會董事長杜奕瑾、兆豐金控董事陳嘉鐘、台灣大學會計學系教授林世銘。

今日新任董事召開第一次董事會，推舉繼茂續任董事長並兼任總執行長，總經理郭水義續任。

謝繼茂是台大商學碩士，在中華電信曾任職雲林營運處總經理、總公司網路處副總、中區及南區分公司總經理、總公司執行副總、總經理，2019年謝繼茂原計畫從總經理職務申請退休，後來被行政院長蘇貞昌拔擢成為董事長，當時總經理職務則由郭水義接任。

郭水義則為政大會計研究學商學碩士，進入中華電信20多年，陸續擔任董事長特助、經營規劃處及投資處協理，會計處副總、光世代建設總經理、投資處副總，投資執行副總及財務長等職務。

2019年時任中華電信董事長鄭優啟動中華電信三年轉型計畫，時任總經理的謝繼茂策畫三年轉型大計，針對核心業務、新進業務、成本優化及基礎能力升級四個面向轉型，更要以「打造最佳客戶體驗」為目標。

2020年起中華電信營運財務表現已經反轉向上，2021年持續成長，網路基礎能力也已經完成轉骨，持續深耕核心業務，拓展創新業務。2022年中華電信完成策略轉型計畫「最後」也是「最難」一塊拼圖「組織轉型」。

中華電信以「客戶導向」來設計事業群，打造個人家庭分公司、企業分公司、國際分公司三大事業群，同時整合網路及技術支援，成為網路分公司、數據分公司及研究院三大技術團隊。轉型戰隊成形，2022年中華電信將採全新組織迎接下一個25年的輝煌。