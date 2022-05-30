看面板雙虎合併 友達大股東佳世達陳其宏這樣回

佳世達（2352）今（30）日舉行股東會，針對面板雙虎友達（2409）、群創（3481）若合併的看法，身為友達大股東的佳世達董事長陳其宏回應，不方便代兩家公司回答，但他強調，面板產業是產業重要關鍵零組件，我們當然希望台廠能越來越強，站在競爭角度有明確定價權，從產業來看絕對是好事，但方向怎麼走要看他們的智慧。

對於市場盛傳面板雙虎合併話題，陳其宏表示，到底面板業怎麼去發展，佳世達無從置喙，只能看他們基於種種考量，看採取什麼樣的方向，不方便代他們回答。

陳其宏分析，面板產業就是變動比較快，這是為何佳世達對友達投資的會計處理由「權益法認列」改為「透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）」方式。因為他們資本額相較我們大，他們業績上上下下會影響佳世達經營成績波動很大。

他舉例，友達去年成績很好，但今年跟去年看起來差很多、上下震幅很大，基於要佳世達經營成果透明，越來越顯現策略布局成果，不得不做這樣安排。因此，透過轉為FVOCI，至少接下來面板產業不好對我們衝擊不是那麼直接，對佳世達影響較小。

陳其宏強調，面板產業是產業重要關鍵零組件，我們當然希望他能越來越強，特別是在台灣產業發展上，站在競爭角度越來越強，有明確定價權，從產業來看絕對是好事，但方向怎麼走要看他們的智慧。