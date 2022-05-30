台南沙崙發展資安智慧產業 聯發科等17家業者進駐

台南沙崙將打造為智慧綠能科學城，其中由科技部負責營運的「科技部資安暨智慧科技研發大樓」已於去年啟用，包括中華資安、鑑智實相、聯發科（2454）、奧義智慧科技等17家業者進駐，另外還吸引了40個新創團隊進駐，盼成為亞太地區重要資安暨智慧科技產業發展基地。

此外，由科技部負責建設與營運的資安暨智慧科技研發專區第二期大樓於29日舉行開工動土典禮。科技部期許資安暨智慧科技研發專區能以資安為基底，發展智慧健康、智慧交通及智慧生活三大主軸，並與周邊各區串聯，共同打造大南方科技S廊帶。

科技部長吳政忠指出，科技部資安暨智慧科技研發專區第二期大樓將串聯第一期「科技部資安暨智慧科技研發大樓」的能量，共同發展新興產業與前沿技術。同時將由科技部提供多對多媒合機制，鏈結產學研能量，設立創新技術研發櫥窗，吸引國際大廠進駐，成為亞太地區重要資安暨智慧科技產業發展基地。

吳政忠表示，去年正式啟用的第一期「科技部資安暨智慧科技研發大樓」，是以跨部會合作與法人資源，結合國內在地廠商，共同累積研發能量，匯聚與形塑產業研發與新創聚落。目前已完成資安協同基地、工控攻防基地、智慧運輸模擬平台、南台灣科技新創基地（TTA SOUTH），並招募了資安與智慧科技相關廠商共17家進駐，包括中華資安、鑑智實相、聯發科、奧義智慧科技等，另外還吸引了40個新創團隊進駐，串聯產官學研完整研發能量，共同加速我國資安及智慧科技研發。

而動土的第二期大樓，預計興建地上五層樓，地下二層，將以大南方創新技術研發櫥窗之型態，吸引國際大廠進駐。另外也將結合沙崙E區中央研究院南部院區、D區經濟部綠能科技示範場域，以及F、X區成功大學沙崙醫療服務與創新園區，並搭配周邊南部地區各大學的人才培育能量，共同將沙崙打造為台灣資安與智慧城市的智慧樞紐，再串聯延伸嘉義、橋頭、高雄各大園區，共同構築大南方科技S廊帶，最終成為亞太地區重要的資安暨智慧科技產業發展基地。