宏碁數位創作獎 歷屆得獎人跨領域齊聚

在宏碁集團（2353）創辦人施振榮出面號召下，宏碁數位創作獎歷屆得獎人27日透過視訊與新生代的NFT生成藝術家吳哲宇線上交流，來自不同領域的年輕朋友跨域激盪出不少火花，且繼宏碁打造培育人才的舞台後，科文集團旗下双融域也將成為培育數位創作人才的新舞台。

施振榮表示，為培育台灣的數位創作人才，替人才搭建舞台，宏碁基金會於2004年至2015年期間共舉辦12屆宏碁數位創作獎競賽，提供中學生數位創作舞台，且自2016年轉型舉辦四屆的「BeingLife創作大賽」。時隔多年，當年參賽同學都已在不同領域嶄露頭角，表現出色，其中在14歲國二就參賽的吳哲宇如今更已站上國際舞台，成為台灣之光。

為了提供人才發揮及交流的舞台，施振榮特別在吳哲宇由美返台期間，邀請他與双融域攜手舉辦個展外，並促成27日透過視訊進行宏碁數創獎歷屆得獎人與吳哲宇的線上交流活動，讓這群年輕朋友分享創作經驗及心路歷程。

施振榮表示，此次共有十多位歷屆得獎人與會交流，大家雖然來自各行各業不同領域，但都對數位創作有份熱情。「台灣不缺人才、只缺舞台」，宏碁數創獎過去替大家搭了一個舞台，接下來，双融域也將成為年輕朋友未來創作的新舞台，在這個沉浸展演空間與年輕朋友攜手共創。

一同參與視訊交流的科文双融副董事長陳立恒也鼓勵這群年輕朋友說，繼續保有當年投入數位創作的赤子之心，因為那就是創作的原動力。他並指出，藝術用什麼方式創新很重要，創新就是為了兌現價值，不斷修正直到開花結果，創新就是修成正果。藝術是一種創新，要發自感情的創作，且要能「Touch Heart」(觸動人心)，並啟發你的想像力，讓生命更豐富美滿，只要能建立自己的特色，就能成為快樂的藝術家。

此次參與線上交流活動的歷屆得獎人，都是當年在國中或高中時期就對數位創作充滿熱情與興趣，當年才會參加數創獎的競賽，且不少人都是一連報名參加數屆競賽，參加數創獎的經歷也成為一生中的美好回憶，更是日後繼續投入數位創作的養份及動力。

施振榮表示，也期待在疫情過後，能有機會再舉辦實體的歷屆得獎人交流會，讓大家面對面交流，讓大家在數位創作領域得到更多的啟發，也替台灣人才搭建更多的舞台。