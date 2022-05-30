佳世達股東會通過現金股利2.5元 今年聚焦四大方針

佳世達（2352）今（30）日舉行股東會，通過配發現金股利2.5元，展望今年，佳世達董事長陳其宏指出，經濟環境雖有中美貿易與新冠肺炎等不確定性因素，卻也帶來提升自動化、加速數位轉型等長期機會，佳世達將繼續聚焦四大營運方針加深加廣。

佳世達股東會通過配發現金股利2.5元，佳世達去年合併營收為2,259.61億元、年增17.9%，續創歷史新高，稅後純益83.08億元、年增66.6%，每股純益（EPS）4.22元。

陳其宏表示，佳世達近年來積極轉型，以集團資源平台為核心，集結隱形冠軍共組聯合艦隊，此理念獲得國內多家上市櫃企業認同而加入，因此在新冠疫情衝擊、供應鏈挑戰、全球貿易戰升溫等不確定因素中，佳世達合併營收仍能連續第四年創下歷史新高。

陳其宏指出，佳世達下一階段將以高附加價值事業獲利過半為目標，持續優化現有事業、擴大醫療事業、加速解決方案和布局5G網通事業的四大營運方針加深加廣，今年又以醫療艦隊的布局腳步最為快速。

佳世達總經理黃漢州表示，為打造價值轉型升級之基礎，今年以來已持續強化投資、精實聚焦、並進行組織優化。在醫療領域的投資方面，今年投資康科特以布局專業醫療管理領域，明基三豐與康科特共同投資成立明悅智醫，服務數位牙科醫療管理之需求，本月再宣布參與大江基因私募案，看好精準醫療的未來商機。