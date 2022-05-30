鍛鏈聯盟高峰會明登場 AIT官員談靭性永續綠色供應鏈

台灣雖未成為美國公布印太經濟架構（IPEF）後第一波成員，但台美深化貿易與經濟關係對話行動卻有升溫趨勢。美國在台協會（AIT） 官員將首度在民間團體「台灣鍛鏈聯盟」（簡稱：Re!Chain）31日舉辦的「綠色供應鏈論壇」中，發表「 建立韌性和永續的綠色供應鏈」（Building resilient and sustainable green supply chains）專題演講。供應鏈也是IPEF聚焦核心。

「台灣鍛鏈聯盟」由台灣創投界知名人士黃齊元於2020年9月成立，創始人包括大聯大（3702）、友嘉、東元電機（1504）、美律（2439）與盛弘（8403）等企業；主旨在以跨地域、跨領域方式推動供應鏈相關議題，整合相關資源以提升台灣地位，此與工總新理事長苗豐強日前受訪提到的「區域運籌中心」概念類似。

黃齊元指出，三個月前即與AIT共同籌畫31日的論壇 ，從共同主辦、協辦到由經濟組副組長邵藹帝發表專題演講，模式一再調整，但主題很確定，就是探討企業界關注的供應鏈靭性和永續課題。這也是AIT在美國總統拜登訪問亞洲提出IPEF後，第一次在台提出看法。

Re!Chain台灣鍛鏈聯盟、台灣玉山科技協會、台灣併購與私募股權協會、李國鼎科技發展基金會及東海大學智慧轉型中心共同參與的台灣綠色供應鏈線上論壇」，31日下午2時至5時採線上進行，除AIT官員發表專題演講，還邀請BSI英國標準協會解析企業排碳面臨的第一步驟『碳盤查』問題，以及各產業已實踐綠色供應鏈的國內知名企業家分享策略與趨勢，包含資誠永續發展服務公司董事長李宜樺、國泰金控投資長程淑芬、台達電（2308）永續長周志宏、普萊德董事長陳清港。

黃齊元指出，台灣企業已普遍意識到淨零碳排的重要性，Re!Chain近年來不斷收到業界反映，擔憂減碳與綠色供應鏈可能帶來的衝擊，卻苦無有效解決方案，尤其是中小企業。而台美雙方近期數次高峰會議，重點均在打造具有韌性的全球供應鏈，論壇希望協助台灣企業打造更有效率與策略的布局，以利後續台灣產業能更快速完成淨零減碳的目標。