聽新聞
test
0:00 / 0:00
染疫人數日增 南科成立24小時關懷中心、企業贈關懷包
南部科學園區管理局因應新冠肺炎染疫人數每日攀升，宣告成立24小時關懷中心，提供園區企業必要諮詢與協助。南科管理局長蘇振綱說，除成立企業關懷中心小組、建置關懷措施，也號召備妥行動支援及「企業關懷包」，加強園區企業防疫衛教與宣導，希望園區確診員工都能得到應有關懷、安心養病，大家合作努力，度過疫情難關。
科管局表示，園區企業展現對確診員工的關心，為員工預防確診準備防疫包，每家都有不同特色：台灣康寧的防疫包有梨子、蘋果等水果與罐頭、麵條、泡麵、餅乾、零食及酒精等，華邦電有醫護關懷包及生活關懷包，醫護關懷包有快篩劑、酒精擦等物品，生活關懷包有維生素錠劑、洗手凝膠、牙刷、牙膏、泡麵、雞精、綜合果與咖啡沖泡包等14項物品，還分荤、素兩種相當貼心。
科管局指出，園區也有企業給確診員工7天公假，防疫包則有快篩試劑、體溫計、血氧劑、保健食品、食品、溫馨小卡、更有醫護諮詢及送餐服務；華邦電還結合超商，台積電開發確診通報APP，關懷關心員工招式琳瑯滿目，做足因應疫情爆發準備。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言