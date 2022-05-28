染疫人數日增 南科成立24小時關懷中心、企業贈關懷包

南部科學園區管理局因應新冠肺炎染疫人數每日攀升，宣告成立24小時關懷中心，提供園區企業必要諮詢與協助。南科管理局長蘇振綱說，除成立企業關懷中心小組、建置關懷措施，也號召備妥行動支援及「企業關懷包」，加強園區企業防疫衛教與宣導，希望園區確診員工都能得到應有關懷、安心養病，大家合作努力，度過疫情難關。

科管局表示，園區企業展現對確診員工的關心，為員工預防確診準備防疫包，每家都有不同特色：台灣康寧的防疫包有梨子、蘋果等水果與罐頭、麵條、泡麵、餅乾、零食及酒精等，華邦電有醫護關懷包及生活關懷包，醫護關懷包有快篩劑、酒精擦等物品，生活關懷包有維生素錠劑、洗手凝膠、牙刷、牙膏、泡麵、雞精、綜合果與咖啡沖泡包等14項物品，還分荤、素兩種相當貼心。