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台積電估2025年HPC將持續為最強勁成長平台

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
在美國人力短缺的情況下，人生地不熟的台積電嚴重缺工，也難找人才。路透
在美國人力短缺的情況下，人生地不熟的台積電嚴重缺工，也難找人才。路透

台積電（2330）先前法說會上已釋出高速運算（HPC) 將成為長期成長的最強勁動力，為公司營收的成長帶來最大貢獻，近期科技網站insidehpc.com刊登台積電HPC業務開發主管訪問，依據說明台積電預期未來至少到2025年HPC都將持續為最強勁成長平台。

HPC產業分析公司Hyperion Research在insidehpc.com刊登與台積電主管16分鐘的訪談，提及上述資訊。台積電定義的HPC領域包含CPU、GPU和AI accelerators。

該主管在訪談中，除了重申台積電5奈米家族量產第三年持續強勁，也分享台積電5奈米家族延伸的N4X與N4P進展獲得許多客戶青睞，並重申台積電3奈米下半年量產時間表。

今年4月台積電法說會資訊也顯示，HPC單季營收占比首度超過智慧機貢獻，HPC營收占比41%，智慧機則為四成。

台積電 營收

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