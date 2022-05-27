低軌衛星2023年登台？中華電信：有希望但沒把握

全球低軌衛星營運商積極發射衛星，又以SpaceX旗下星鏈計畫最為積極，目前累積用戶達40萬戶，台灣用戶也好奇低軌衛星何時可望登台，中華電信（2412）董事長謝繼茂表示，技術對接已不成問題，但業務尚無進展，如盼2023年登場，有希望，但沒把握。

謝繼茂表示，中華電信已經與全球三家低軌衛星營運商有接觸，進行技術上交流，目前技術上對接已經不成問題。但謝繼茂坦言，業務還沒有進展。

近期台灣規劃低軌衛星業者落地台灣管理規則草案，需投資台灣及持股占比僅49%等規定，謝繼茂表示，目前全球業務面發展最成熟的業者的全球戰略與台灣相關規定不同，因此仍需時間切磋調整，如要2023年引進低軌衛星服務，有希望，但沒把握，希望盡快帶進低軌衛星服務。

此外，SpaceX馳援俄烏戰爭，也突顯通訊關鍵，中華電信也深受啟發，謝繼茂表示，持續擴大台灣與離島的海纜及微波投資，計畫投8.4億元建設台馬海纜四號，台澎金海纜投資金額則達8.43億元，預估將陸續在113年至114年完工啟用。