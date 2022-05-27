融程電攻半導體 有望拿下美系設備商大單

工業電腦廠融程電（3416）今（27）日舉行股東會，展望後市，融程電董事長呂谷清指出，受零組件缺料影響，預估第3季營運將有挑戰，但融程電開拓新業務，有望拿下美系半導體設備大廠新訂單，預計將在年底前開始出貨，有機會帶動半導體營收從現在個位數占比，到2023年擴大至一成。

融程電今日舉行股東會，公司去年營收25億元，年增35.6%，稅後純益3.65億元、年增42.4%，每股純益（EPS）達5.03元，股東會上通過配發現金股利4.5元。

據了解，融程電原先就有少量供應美系半導體設備客戶，目前洽談的是新專案，有機會從美系競爭對手搶下Panel PC訂單，目前新專案已進入軟硬體認證階段。

融程電今年目標產品應用銷售比重為車載31%、倉儲物流25%、醫療保健7%及其它37%。其中，半導體業務目前占比仍為個位數。呂谷清看好美系半導體設備客戶新專案有機會於第4季開始出貨，隨著出貨量放大，2023年半導體業務營收占比有會達到一成。

此外，融程電先前接獲醫療設備客戶美敦力大單，但因一些換料認證的問題，導致出貨延遲，目前僅小量生產，今年預估出貨量1-2千台，2024年將是美敦力的主要貢獻期。

不過，新冠疫情及零組件缺貨短期將干擾融程電營運。呂谷清指出，5月工廠染疫員工數較多，導致產能下降，因此5月營收將下滑，但6月預計將補回來，除了產能恢復外，也與部分「海上漂」貨物到貨有關。整體來看，第2季度營收、獲利仍將優於去年同期，且相較第1季業績仍有個位數增長。

融程電預期上半年業績將個位數年增長，主要原因出在零組件缺料仍嚴峻，而這情況將延續到第3季度，呂谷清坦言，第3季較有挑戰，關鍵還是有沒有足夠零件，若不足則有可能年比、季比衰退，但公司盡量讓第3季維持年成長，且第4季業績會反彈、呈現雙成長。

融程電原先設下今年毛利率目標將與2021年33.5%左右持平，目前公司仍維持原定目標，且第3季因反應新價格的效應顯現，預計毛利率將持續走升。

此外，融程電去年切入強固筆電市場，原先預計今年出貨量將放大，惟在中國大陸封控影響下，很多零組件出貨卡住，導致出貨量無法順利放大。故此，融程電預期，到今年第4季及2023年強固筆電才會真正放量。