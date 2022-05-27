快訊

影帝罹癌化療又確診新冠 與死神抗戰驚吐「已準備好離開」

中國附醫44例PCR出錯變「陽性」 中市府說話了

融程電攻半導體 有望拿下美系設備商大單

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導
融程電董事長呂谷清。記者吳凱中/攝影
融程電董事長呂谷清。記者吳凱中/攝影

工業電腦廠融程電（3416）今（27）日舉行股東會，展望後市，融程電董事長呂谷清指出，受零組件缺料影響，預估第3季營運將有挑戰，但融程電開拓新業務，有望拿下美系半導體設備大廠新訂單，預計將在年底前開始出貨，有機會帶動半導體營收從現在個位數占比，到2023年擴大至一成。

融程電今日舉行股東會，公司去年營收25億元，年增35.6%，稅後純益3.65億元、年增42.4%，每股純益（EPS）達5.03元，股東會上通過配發現金股利4.5元。

據了解，融程電原先就有少量供應美系半導體設備客戶，目前洽談的是新專案，有機會從美系競爭對手搶下Panel PC訂單，目前新專案已進入軟硬體認證階段。

融程電今年目標產品應用銷售比重為車載31%、倉儲物流25%、醫療保健7%及其它37%。其中，半導體業務目前占比仍為個位數。呂谷清看好美系半導體設備客戶新專案有機會於第4季開始出貨，隨著出貨量放大，2023年半導體業務營收占比有會達到一成。

此外，融程電先前接獲醫療設備客戶美敦力大單，但因一些換料認證的問題，導致出貨延遲，目前僅小量生產，今年預估出貨量1-2千台，2024年將是美敦力的主要貢獻期。

不過，新冠疫情及零組件缺貨短期將干擾融程電營運。呂谷清指出，5月工廠染疫員工數較多，導致產能下降，因此5月營收將下滑，但6月預計將補回來，除了產能恢復外，也與部分「海上漂」貨物到貨有關。整體來看，第2季度營收、獲利仍將優於去年同期，且相較第1季業績仍有個位數增長。

融程電預期上半年業績將個位數年增長，主要原因出在零組件缺料仍嚴峻，而這情況將延續到第3季度，呂谷清坦言，第3季較有挑戰，關鍵還是有沒有足夠零件，若不足則有可能年比、季比衰退，但公司盡量讓第3季維持年成長，且第4季業績會反彈、呈現雙成長。

融程電原先設下今年毛利率目標將與2021年33.5%左右持平，目前公司仍維持原定目標，且第3季因反應新價格的效應顯現，預計毛利率將持續走升。

此外，融程電去年切入強固筆電市場，原先預計今年出貨量將放大，惟在中國大陸封控影響下，很多零組件出貨卡住，導致出貨量無法順利放大。故此，融程電預期，到今年第4季及2023年強固筆電才會真正放量。

融程電 半導體

延伸閱讀

不捨幼童染疫受苦 新北女議員媒合業者免費清消環境

彭佳慧染疫康復首露面 驚曝後遺症忙問「準醫生」壞特

竹市單日染疫首破2千 中正市場下周預約兒童疫苗額滿

台南+7376 6歲以下確診率占5.1%遠高於長輩

相關新聞

吳敏求：通膨、封控 對旺宏影響有限 下半年營運樂觀

旺宏（2337）董事長吳敏求今日主持股東常會後採受媒體線上採訪時表示，最近市場諸多變數，包括通膨、戰爭及大陸封控，確實讓...

李紀珠當選安碁資訊獨董 施宣輝：將獲更多金融客戶青睞

宏碁（2353）集團旗下安碁資訊（6690）今（27）日舉行股東會，通過新一屆董事會改選，新光銀行副董事長李紀珠當選新任...

鴻海3+3超猛軍團上陣 大秀電動車 半導體 AI機器人

鴻海與旗下子公司結合為鴻海集團，以代工消費性電子產品為主要業務，2020年全球市占率約40%，為電子代工服務（EMS）龍頭，主要客戶包括 Apple、HP、Sony等國際廠商，生產基地以中國（產能占整體75%）為主，有近100萬名員工。

輝達財測不如預期 景氣警訊

美國晶片製造商輝達（Nvidia）上季營收雖創紀錄，但受到中國大陸供應鏈干擾和俄羅斯業務減少的衝擊，全年營收預測不如市場...

台達綠建築 登IPCC報告

台達今年參加台北國際電腦展以「零碳社區」為主軸，展出兼顧智慧節能與健康訴求的樓宇自動化解決方案、具備社區微電網概念的電動...

顯卡利空 台系鏈短線承壓

輝達（Nvidia）營運展望低於分析師預期，公司並示警遊戲顯示繪圖晶片相關業務將持續下滑，意味顯卡後市有壓，華碩、微星、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。