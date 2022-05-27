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融程電苦吞缺料 力拚全年營收優於去年

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導

工業電腦融程電（3416）今（27）日舉行股東常會，會後董事長呂谷清接受採訪表示，因仍有部分零組件缺料，以及運輸問題，加上台灣疫情升溫公司有不少人確診，導致生產、出貨進度遞延，因此第2季及第3季營收成長幅度恐不如原先預期。

但呂谷清強調，目前看第2季力拚維持季、年雙增，第3季則可能是今年谷底。至於通膨是否會影響到客戶下單意願，這還需要觀察，沒有看到客戶取消訂單或是Overbooking的狀況，大部分都還是因為料況問題導致出貨遞延，但預計到明後年可望邁入出貨高峰，仍具中長期成長動能。他也透露目前正在談一家大型車廠的強固型平板訂單。

呂谷清表示，缺料及疫情等不利營運情況第4季可望趨緩，業績重啟良好成長動能；全年而言，仍看好今年營收優於去年、續創新高紀錄，而隨下半年漲價效益顯現，加上美元升值有利匯兌表現，毛利率目標持穩去年。

融程電專精於強固型工業電腦和手持行動解決方案的研發，產品廣泛應用於車檢、物流倉儲、物聯網、船舶、石化及公共安全等領域，並通過各產業高規格專業認證。

融程電的強固型平板業務將持續聚焦四大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、車載行動電腦，與醫療保健。該公司前4月營收為7.82億元，年增3.2%，雖然年增幅度不大，但改寫同期新高。

融程電 營收

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