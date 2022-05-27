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旺宏：非電腦訂單穩定 下半年營運樂觀

經濟日報／ 記者林思宇／即時報導

近日通膨、俄烏戰爭及大陸封控，導致消費端需求疲軟，對此，記憶體製造廠旺宏（2337）董事長吳敏求今（27）日表示，旺宏營收結構包括工業、醫療、5G及車用等非電腦相關市場比重達80%，近期客戶訂單仍優於預期，對旺宏影響有限，下半年產品價格可望持平或上揚，「旺宏下半年應該還是不錯的」。

旺宏今日召開股東常會，基於防疫考量，並不開放媒體採訪，不過會後安排視訊會議。吳敏求說，股東在會中並未提問，這次股東會比較特別是改選董事，增加3位新董事，包括清大電機系特聘講座教授吳誠文、致遠聯合會計師事務所執業會計師楊建國及達盈管理顧問公司合夥人方頌仁。

針對疫情對產業的影響，吳敏求表示，電腦市場確實有受到影響，但對旺宏由於旺宏做得不是很多，營運影響較小；由於工業、醫療、車用等非電腦市場需求依然強勁，訂單穩定。

吳敏求說，旺宏下半年營運應有不錯表現，但因產能有限，以有限的資源拚較高的獲利，將致力滿足現有長期客戶。

吳敏求表示，旺宏12吋廠主要生產編碼型快閃記憶體（NOR Flash）及儲存型快閃記憶體（NAND Flash），其中NOR Flash需求比較強勁，將多生產NOR Flash；此外，第2季NOR Flash產品價格下半年產品價格也將持平或上揚。

談到領先業界開發的3D NOR Flash，吳敏求說，進展相當順利，規劃明年送樣，客戶詢問度高，期待未來應用到各領域。

吳敏求強調，旺宏做的是產品，做技術需要時間，不是像吃速食麵，每一個程序都需要時間，他也保證，三年後的旺宏一定比現在更好。

旺宏 Flash NOR Flash

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