快訊

今年染疫亡近千例！今增126死 12歲男童肺炎併呼吸衰竭病歿

本土+9萬4808例、中重症增343 死亡126例 全創新高

基隆7歲童誤打BNT成人劑量胸悶送醫 診所坦承疏忽

台印五城市連線南亞商機日 智慧科技產品夯

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
駐印度台北經濟文化中心大使葛葆萱（中）於2022年線上南亞商機日新德里活動現場與印度買主互動；圖左至右依序為貿協駐印度辦事處主任吳賀彬、駐印度台北經濟文化中心公使謝柏輝、大使葛葆萱、公使陳牧民及科技組組長王金燦。圖/貿協提供
駐印度台北經濟文化中心大使葛葆萱（中）於2022年線上南亞商機日新德里活動現場與印度買主互動；圖左至右依序為貿協駐印度辦事處主任吳賀彬、駐印度台北經濟文化中心公使謝柏輝、大使葛葆萱、公使陳牧民及科技組組長王金燦。圖/貿協提供

外貿協會26日舉辦「2022年線上南亞商機日」首創五地連線，台北與印度新德里 、清奈、加爾各答、孟買同步辦理「類實體」媒合洽談會。活動邀請駐印度台北經濟文化中心大使葛葆萱、駐清奈辦事處處長王北平分別蒞臨新德里及清奈活動現場與印度買主互動。

此次活動共邀請90家印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡等國買主，透過連線方式與242家台灣廠商進行逾400場採購洽談，預期商機超過4,100萬美元。

由貿協駐外單位特別邀請南亞重點買主，包括印度出口第一大汽車製造商Hyundai Motor India、印度電腦公司HLBS Tech採購資通訊產品、印度大型醫材進口商BPL Medical Technologies鎖定台灣智慧醫療及穿戴裝置

印度專營工業、國防及警用安全頭盔的知名公司Concord Helmet & Safety Products則首次參加貿協舉辦的商機日活動，主要尋找數控液壓機及玻璃纖維成型設備以供該公司產線使用。

孟加拉政府新推出「2022年鍋爐法 (Boiler Act, 2022)」，孟加拉知名鍋爐業者Super Boiler & Machinery亦利用此機會尋找台灣優質廠商。

貿協表示，此次南亞買主採購品項多元，以機械及機械零件為大宗，其次為各式醫療儀器設備，電機及電子方面則以馬達及控制器為主，電動車及鋰電池、資通訊、監控設備及智慧居家產品亦占多數；整體而言，南亞地區採購類別除為滿足其工業及製造業需求，對智慧醫療、智慧移動、智慧居家等科技產品的採購需求有明顯成長。

本次包括研華、群聯電子、技嘉科技、宏達電子、華碩電腦、康那香、台灣化學纖維、台達電子、東元電機、東培工業、達明機器人、三升農機科技等台灣優質廠商，皆線上參與此次媒合活動。

貿協提及，COVID-19疫情使得商務旅行受限，此次商機日活動以「類實體」方式辦理大獲好評。買主皆表示對成效感到滿意，亦順利連結到台灣的專業供應商 ，相信未來有進一步合作機會，並期待能親自到台灣採購。

印度內需市場需求強勁，於各國邊境檢疫及防疫規定紛紛鬆綁趨勢下，貿協時隔兩年將於今年9月籌組「2022年印度Hybrid拓銷團」、「2022年印度台灣形象展 」，帶領台灣廠商實際赴印度拓銷及參展。

南亞 台達電 外貿協會 穿戴裝置 電動車

延伸閱讀

超級大基建商機 股市新賽局 贏在起跑點

瘦了中國 肥了印度

印度商品 長線帶勁

印度路上有袋鼠？遭走私卻因這理由被丟棄 悲慘身世曝光

相關新聞

鴻海3+3超猛軍團上陣 大秀電動車 半導體 AI機器人

鴻海與旗下子公司結合為鴻海集團，以代工消費性電子產品為主要業務，2020年全球市占率約40%，為電子代工服務（EMS）龍頭，主要客戶包括 Apple、HP、Sony等國際廠商，生產基地以中國（產能占整體75%）為主，有近100萬名員工。

輝達財測不如預期 景氣警訊

美國晶片製造商輝達（Nvidia）上季營收雖創紀錄，但受到中國大陸供應鏈干擾和俄羅斯業務減少的衝擊，全年營收預測不如市場...

台達綠建築 登IPCC報告

台達今年參加台北國際電腦展以「零碳社區」為主軸，展出兼顧智慧節能與健康訴求的樓宇自動化解決方案、具備社區微電網概念的電動...

顯卡利空 台系鏈短線承壓

輝達（Nvidia）營運展望低於分析師預期，公司並示警遊戲顯示繪圖晶片相關業務將持續下滑，意味顯卡後市有壓，華碩、微星、...

輝達財測黯淡 牽動台積

全球第二大IC設計廠輝達（Nvidia）25日釋出營運展望不如市場預期，執行長黃仁勳坦言，公司正處於「具挑戰性的總體環境...

彩晶牽緊中光電 攻兩大應用

彩晶董事會決議廢止加碼25億元買進中光電股票之後，昨（26）日再釋出已放緩新廠建廠步伐，採行嚴控資本支出的保守謹慎策略，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。