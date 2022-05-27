台印五城市連線南亞商機日 智慧科技產品夯

外貿協會26日舉辦「2022年線上南亞商機日」首創五地連線，台北與印度新德里 、清奈、加爾各答、孟買同步辦理「類實體」媒合洽談會。活動邀請駐印度台北經濟文化中心大使葛葆萱、駐清奈辦事處處長王北平分別蒞臨新德里及清奈活動現場與印度買主互動。

此次活動共邀請90家印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡等國買主，透過連線方式與242家台灣廠商進行逾400場採購洽談，預期商機超過4,100萬美元。

由貿協駐外單位特別邀請南亞重點買主，包括印度出口第一大汽車製造商Hyundai Motor India、印度電腦公司HLBS Tech採購資通訊產品、印度大型醫材進口商BPL Medical Technologies鎖定台灣智慧醫療及穿戴裝置。

印度專營工業、國防及警用安全頭盔的知名公司Concord Helmet & Safety Products則首次參加貿協舉辦的商機日活動，主要尋找數控液壓機及玻璃纖維成型設備以供該公司產線使用。

孟加拉政府新推出「2022年鍋爐法 (Boiler Act, 2022)」，孟加拉知名鍋爐業者Super Boiler & Machinery亦利用此機會尋找台灣優質廠商。

貿協表示，此次南亞買主採購品項多元，以機械及機械零件為大宗，其次為各式醫療儀器設備，電機及電子方面則以馬達及控制器為主，電動車及鋰電池、資通訊、監控設備及智慧居家產品亦占多數；整體而言，南亞地區採購類別除為滿足其工業及製造業需求，對智慧醫療、智慧移動、智慧居家等科技產品的採購需求有明顯成長。

本次包括研華、群聯電子、技嘉科技、宏達電子、華碩電腦、康那香、台灣化學纖維、台達電子、東元電機、東培工業、達明機器人、三升農機科技等台灣優質廠商，皆線上參與此次媒合活動。

貿協提及，COVID-19疫情使得商務旅行受限，此次商機日活動以「類實體」方式辦理大獲好評。買主皆表示對成效感到滿意，亦順利連結到台灣的專業供應商 ，相信未來有進一步合作機會，並期待能親自到台灣採購。

印度內需市場需求強勁，於各國邊境檢疫及防疫規定紛紛鬆綁趨勢下，貿協時隔兩年將於今年9月籌組「2022年印度Hybrid拓銷團」、「2022年印度台灣形象展 」，帶領台灣廠商實際赴印度拓銷及參展。