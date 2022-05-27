鴻海輔導偏鄉國中成立AI社團 培育機器人大賽明日之星

鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會今（27）日表示，為深耕偏鄉科技教育，繼2021年舉辦偏鄉國中生AI研習營與驗收成果賽後，讓偏鄉國中生能夠有機會持續學習AI與機器人課程，鴻海教育基金會於2022年特別輔導支持了四所曾參加研習營的偏鄉國中成立AI社團，並開辦偏鄉國中AI師培營。師培營課程為期三天，於5月24日圓滿結業，培育了17位老師，也可望因這些老師而在偏鄉培育出機器人大賽明日之星。

鴻海教育基金會於2021年舉辦偏鄉國中生AI研習營，以基金會出版的漫畫《阿宅聯盟：決戰AI太陽王國》作為前導教材，並讓學生動手實做而廣受師生好評，也讓基金會看到有不少學生其實對機器人很有興趣甚至有天份，只是平常缺乏學習的機會。

為使這些已展露興趣的國中生在基金會的活動後仍有機會繼續學習，基金會因此支持輔導了新北欽賢、台中善水、嘉義忠和、台東新生等四所偏鄉國中於校內成立AI機器人社團，不但贊助社團機器人套件設備（機器人組件、馬達、控制器、感應器等），也為社團授課老師上課賦能 -- 教導老師該如何教孩子實際組裝機器人、寫程式、用程式操控機器人，加強老師們對於AI機器人的知識技能。

此外，師培課也特別介紹目前台灣的各機器人賽事與參賽須注意事項。鴻海教育基金會執行長汪用和表示，鴻海教育基金會認為賽事可以驅動學生學習，所以希望鼓勵與協助社團老師帶領學生多多參加各機器人競賽，相信一旦學生不斷努力精進，將有可能可以成為機器人大賽的明日之星！