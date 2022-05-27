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鴻海輔導偏鄉國中成立AI社團 培育機器人大賽明日之星

經濟日報／ 記者蕭君暉／即時報導
鴻海教育基金會舉辦三場AI偏鄉師培研習輔導社團老師，支持老師帶領學生參加機器人賽事。鴻海/提供
鴻海教育基金會舉辦三場AI偏鄉師培研習輔導社團老師，支持老師帶領學生參加機器人賽事。鴻海/提供

鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會今（27）日表示，為深耕偏鄉科技教育，繼2021年舉辦偏鄉國中生AI研習營與驗收成果賽後，讓偏鄉國中生能夠有機會持續學習AI與機器人課程，鴻海教育基金會於2022年特別輔導支持了四所曾參加研習營的偏鄉國中成立AI社團，並開辦偏鄉國中AI師培營。師培營課程為期三天，於5月24日圓滿結業，培育了17位老師，也可望因這些老師而在偏鄉培育出機器人大賽明日之星。

鴻海教育基金會於2021年舉辦偏鄉國中生AI研習營，以基金會出版的漫畫《阿宅聯盟：決戰AI太陽王國》作為前導教材，並讓學生動手實做而廣受師生好評，也讓基金會看到有不少學生其實對機器人很有興趣甚至有天份，只是平常缺乏學習的機會。

為使這些已展露興趣的國中生在基金會的活動後仍有機會繼續學習，基金會因此支持輔導了新北欽賢、台中善水、嘉義忠和、台東新生等四所偏鄉國中於校內成立AI機器人社團，不但贊助社團機器人套件設備（機器人組件、馬達、控制器、感應器等），也為社團授課老師上課賦能 -- 教導老師該如何教孩子實際組裝機器人、寫程式、用程式操控機器人，加強老師們對於AI機器人的知識技能。

此外，師培課也特別介紹目前台灣的各機器人賽事與參賽須注意事項。鴻海教育基金會執行長汪用和表示，鴻海教育基金會認為賽事可以驅動學生學習，所以希望鼓勵與協助社團老師帶領學生多多參加各機器人競賽，相信一旦學生不斷努力精進，將有可能可以成為機器人大賽的明日之星！

從為學生上課、舉辦驗收成果賽，再到輔導支持成立社團，開辦師培研習營，讓即使是對AI零經驗的偏鄉學校，也能從無到有建立可長可久的AI機器人課程，老師們都很感謝基金會的安排與授課，讓他們收穫良多。基金會希望透過這樣一條龍的完整支持，在偏鄉播下科技教育的種子，讓更多偏鄉學子有機會深入學習AI，甚至在科技這條路持續邁進，也為台灣培育更多科技人才。

師培研習講師帶領社團老師們研讀機器人賽事規則，並實際操作機器人模擬競賽解題流程。鴻海/提供
師培研習講師帶領社團老師們研讀機器人賽事規則，並實際操作機器人模擬競賽解題流程。鴻海/提供

機器人 偏鄉學校 鴻海 國中生

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