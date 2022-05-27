家登股東會 總座：今年3大動能集團營運再拚高峰

家登（3680）今日召開股東常會順利通過所有議案，並由總經理林添瑞於股東會中營運報告提到，今年3大動能帶動集團營運再拚高峰。

林添瑞指出，家登的EUV POD取得全球先進製程半導體領導廠關鍵訂單並量身打造專屬的頂級生產基地，而晶圓載具從一一○年下半年開始，隨著原物料短缺，缺料的危機及成本的上揚，致使市場上開始出現供不應求的現象，家登視危機為轉機，藉著核心射出技術及關鍵載具製造多年的經驗，替全球高端客戶解決問題，提供客戶降低供應鏈風險的最佳選擇，對於製程良率亦有所貢獻，使得家登多年來在晶圓載具的耕耘，終於有機會打破藩籬，逐步擴展全球市占。

林添瑞也指出，今年度家登極具能見度的三項營運動能光罩載具、國內晶圓載具、大中華地區晶圓載具將並駕齊驅、三管齊下，一同為集團帶來可觀的營收表現，劃下新的營運里程碑，期望再創集團營運高峰，穩健中求成長，堅守最高標準的服務品質，創造永續的發展，與土地、客戶、員工共存共榮，並肩前行。

家登上午同時舉行薪酬委員會暨董事會，會議中決議執行第三次買回股份（庫藏股）轉讓員工，家登說明，總計259,000股，授權董事長依據職等、績效表現及對公司貢獻等因素核定員工得認購股數。