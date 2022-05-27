南電股東會 ABF供不應求、到2023年需求還是很強勁

IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電（8046) 今（27）日召開股東常會，南電資深副總呂連瑞表示，ABF供不應求，「到目前還沒有看到取代ABF的產品」，至少到2023年大方向沒有改變，「需求還是很強勁」。

今日南電股東會通過2021年財報及盈餘分派案，決議配發每股現金股利10元。

呂連瑞指出，昆山地區封控從三月底到四月初是採取閉環式生產與調度，廠區內自己又宿舍，所以當時接近75%的人都可以生產。目前廠區已恢復生產，但比較需要觀察的是客戶端的狀況。

他表示，南電仍目標第二季朝向四率四升、也就是毛利率、營益率、稅前淨利率與稅後淨利率都比上一季成長。

南電表示，公司深耕高階IC載板市場，並與客戶緊密合作，推出新世代中央處理器、繪圖晶片、人工智慧及高效運算等應用載板。高階IC載板新產能已於110年第2季全能生產，適時因應客戶需求、提升高值化產品銷售比重，且導入人工智慧及大數據，優化製程與提升良率，使營運績效持續成長。

今年度在IC載板產品方面，南電目標小尺寸晶片等先進封裝滲透率持續提高，且均使用高層數大尺寸的IC載板，嚴重消耗既有產能，導致高階 IC載板供不應求。公司已持續擴建樹林廠與昆山廠產能，以布局中系與美系半導體產品市場，並擴大市占率。

異質晶片整合發展趨勢不變，使系統級封裝產品的需求不斷提高，本公司將持續與客戶共同開發新世代系統級封裝載板，以進一步提升高值化產品銷售比重。