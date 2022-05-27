虹冠電易主 強茂拿下董座

IC設計廠虹冠電（3257）於今（27）日召開股東會，進行董事改選，二極體廠強茂（2481）在公開收購其約三成股權後，順利再拿下二席董事，並當選董事長，法人代表人為方敏宗。至於原董座蔡高忠則以另一大股東松翰（5471）的法人代表人身份，出任虹冠電副董事長。

虹冠電3年前董事改選歷經易主，蔡高忠在該公司大股東松翰支持下，是以自然人身分出任董座，另外松翰握有兩席董事。如今強茂以握有三成股權，成為虹冠電最大股東，持股比例遠超過松翰掌握的8.22％，所以3年後公司董座再度換人當。

原本外界估計，由於強茂入股虹冠電，並不算事先合意收購股權，或有可能帶來經營權風波，不過最後是和平進行，雙方為公司未來的更好發展，決定攜手合作。